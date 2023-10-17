«مصر للألمونيوم» تبيع مليوني سهم من حصتها في الحديد والصلب المصرية

باعت شركة مصر للألمونيوم، مليوني سهم من حصتها في شركة الحديد والصلب المصري الجاري تصفيتها حاليا وذلك حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وقالت مصر للألمونيوم إنها تقوم باستكمال البيع التدريجي للأسهم وفقا لقرارات الجمعية العمومية.

جاء ذلك في تعليق الجهاز المركزي للمحاسبات على قوائم الشركة المالية عن العام المالي الماضي 2022/2023، والتي أوصى فيها الشركة الاستغلال الأمثل للاستثمارات طويلة الأجل التي ليست ذات جدوى اقتصادية.

وقال المركزي للمحاسبات إن الاستثمارات طويلة الأجل والمتداولة في نهاية العام المالي الماضي بلغت نحو 180 مليون جنيه تعد استثمارات غير ذي جدوى اقتصادية للشركة، ولم يتم تحقيق أي عوائد مادية منها، فضلا عن الأعباء المادية التي تحملتها الشركة، منها ما هو متعلق بانخفاض القيمة السوقية، وماهو متعلق بإصدار كفالات تضامنية للبنوك المقرضة للشركة المصرية لبلوكات الآنود الكربونية يتم بموجبها ضمان الأخيرة في القروض الممنوحة لها، والفوائد المترتبة عليها، حيث بلغ نصيب مصر للألمونيوم في تلك الكفالة التضامنية نحو 16 مليون جنيه، بنسبة 275% من تكلفة الاستثمار البالغ 8.5 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى منح قروض مساندة للشركة المذكورة بلغت 16 مليون جنيه، شاملة الفوائد ولم تحصل الشركة عليها.

وقالت مصر للألمونيوم إن ملف شركة البلوكات الكربونية يدار بمعرفة القابضة للصناعات المعدنية.