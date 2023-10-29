مصر للأسواق الحرة لـ«المال»: مبيعاتنا لم تتأثر بدعوات مقاطعة المنتجات الأجنبية بسبب غزة

كشف مصدر في شركة مصر للأسواق الحرة، أن مبيعات الشركة لم تتأثر بدعوات المقاطعة للمنتجات الأمريكية، والغربية، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال المصدر إن المنتجات التي تتعامل فيها الشركة والمهيمنة على الجزء الأكبر من إيراداتها مثل السجائر، والمشروبات الروحية، والعطور لم تتأثر مبيعاتها بدعوات المقاطعة، حيث إن مستهلكي هذه المنتجات لا يمكنهم الامتناع عنها.

وسجل صافي أرباح مصر للأسواق الحرة قفزة واضحة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو- سبتمبر 2023)، نسبتها 144%، لتصل إلى 118.81 مليون جنيه، مقابل 48.68 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة المذكورة بنسبة 104%، إلى 470.69 مليون جنيه، مقابل 230.78 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكشف المصدر أن الشركة تقوم حاليا بالسير في إجراءات افتتاح فرعين جديدين بميناء نويبع، كما تجهز لافتتاح فرعين في الجونة، ومرسى علم.

يشار إلى أن سهم مصر للأسواق الحرة سجل صعودا نسبته 14.3% منذ بداية العام من مستوى 17.59 جنيه، إلى 20.11 جنيه بنهاية الأسبوع الماضي. وكان أعلى مستوى وصل إليه السهم في سبتمبر الماضي عند 24 جنيها.

جدير بالذكر أن السوق المصرية تشهد دعوات واسعة النطاق للمنتجات الأجنبية، الداعمة للكيان الصهويني على صدى الحرب الإسرائيلية على غزة، الدائرة منذ 7 أكتوبر الجاري.