مصر للأسواق الحرة تشترى فرعاً بالمعادى بـتكلفة 6 ملايين

❐ عبدالوهاب: جار التعاقد لاستئجار آخر بميناء سفاجامصطفى طلعتاشترت شركة مصر للأسواق الحرة، فرعًا جديدًا بالمعادى بقيمة 6 ملايين جنيه، بديلاً للفرع الحالى بالمنطقة نفسها، والذى كانت تؤجره من أحد الملاك، وذلك فى إطار خطة الشركة التوسعية التى تعتمد على زيادة عدد الفروع.قال حامد عبدالوهاب، مستشار ا

❐ عبدالوهاب: جار التعاقد لاستئجار آخر بميناء سفاجا

مصطفى طلعت

اشترت شركة مصر للأسواق الحرة، فرعًا جديدًا بالمعادى بقيمة 6 ملايين جنيه، بديلاً للفرع الحالى بالمنطقة نفسها، والذى كانت تؤجره من أحد الملاك، وذلك فى إطار خطة الشركة التوسعية التى تعتمد على زيادة عدد الفروع.

قال حامد عبدالوهاب، مستشار العضو المنتدب، ومديرعلاقات المستثمرين بالشركة، إن الاخيرة تستهدف تحقيق مبيعات سنوية من الفرع الجديد بحوالى 12 مليون جنيه، مشيراً الى ان الشركة تركز حالياً على اجراءات تجهيز الفرع تمهيداً لبدء العمل خلال 6 أشهر.

وكان مدير علاقات المستثمرين قد أكد فى تصريحات سابقة للمال أن شركته تفاضل بين 4 عروض لشراء معرض جديد بمنطقة المعادى.

وأشار إلى أن عدد فروع الشركة فى الوقت الحالى يصل إلى 30 فرعًا على مستوى الجمهورية ما بين مؤجر وحق انتفاع ونظام تمليك، موضحاً أن عدد الفروع التى تمتلكها الشركة بخلاف المعادى يصل إلى 8 تتوزع ما بين الإسكندرية والأقصر وشرم الشيخ ونويبع، والمهندسين.

ولفت عبدالوهاب، فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أنه جارٍ التعاقد على استئجار فرع جديد للشركة بمنفذ ميناء سفاجا البحرى، على ان يتم الإنتهاء من إجراءات التعاقد خلال أسبوعين.

وقال إن مصر للأسواق الحرة حققت إجمالى مبيعات بلغ حوالى 380 مليون جنيه، عن العام المالى 2016 – 2017، مقابل مستهدف بقيمة 385.37 مليون، بانخفاض قدره حوالى 5 ملايين جنيه، وهو ما أرجعه إلى انخفاض مبيعات شهر يونيو بسبب شهر رمضان الكريم.

وتستهدف الشركة صافى ربح قدره 70.2 مليون جنيه خلال الموازنة التقديرية للعام المالى 2017 – 2018، مقابل 85.3 مليون جنيه، فى 30/06/2017، كما تستهدف إيرادات نشاط فى 30/06/2018، نحو 436.5 مليون جنيه، مقارنة بحوالى 396.37 مليون جنيه فى 30/06/2017.

وأكد عبدالوهاب أن شركته ستقوم بتطوير وتحديث بعض المعارض والإدارات خلال العام المالى الجديد، كذلك تدعيم أسطول النقل التابع للشركة.

ويبلغ رأسمال «مصر للأسواق الحرة» المصرح به 100 مليون جنيه، والمصدر والمدفوع 93.750 مليون موزعًا على 93.750 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وتعمل فى مجال استيراد وبيع البضائع الأجنبية والمحلية بالعملات الأجنبية والمحلية بنظام الأسواق الحرة فى معارض البيع فى الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ البرية.