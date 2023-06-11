«مصر للأسواق الحرة» تستهدف أرباحا بقيمة 119.6 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة شركة مصر للأسواق الحرة، الموازنة التخطيطية للعام المالي 2023-2024، بأرباح مستهدفة 119.62 مليون جنيه.

وتستهدف مصر للأسواق الحرة تحقيق اجمالي إيرادات بنحو 849.8 مليون جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه طبقا للموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2022-2023، بتراجع نحو 28% .

كما تستهدف مصر للأسواق الحرة، تحقيق 119.6 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالي المقبل 2023-2024، مقابل 291.8 مليون جنيه، في الموازنة التقديرية للعام المالي 2022-2023، بنسبة تراجع 59%.

وحققت مصر للأسواق الحرة نموا في صافي الأرباح بنسبة 54.8%، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023، لتسجل 211.19 مليون جنيه، مقابل 136.35 مليون جنيه في النصف التسعة أشهر الأولى من 2021-2022.

كما ارتفعت إيرادات الشركة في 9 أشهر بنسبة 27.6%، لتصل 824.26 مليون جنيه، مقابل 645.85 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.