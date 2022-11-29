«مصر للأسواق الحرة»: أداء مالى قوى بدعم من «قمة المناخ» وأعياد الميلاد وارتفاع الدولار

تتوقع شركة مصر للأسواق الحرة نتائج مالية جيدة بالربع الثانى من العام المالى الحالي، بدعم من عدة نقاط.

قال مصدر بالشركة إن تلك النقاط تتمثل فى “قمة المناخ” التى انعقدت فى شرم الشيخ خلال الشهر الحالي، وموسم أعياد الميلاد ورأس السنة فى ديسمبر، وارتفاعات أسعار الدولار التى ساهمت فى زيادة أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام المالى.

وتملك الشركة فرعا فى مطار شرم الشيخ حصلت عليه بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما، بداية من يونيو 2001، وحتى نهاية مايو 2026.

وارتفع صافى أرباح “مصر للأسواق الحرة” خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (يوليو – سبتمبر 2022)، إلى نحو 49 مليون جنيه، مقارنة مع 46.8 مليون جنيه بالفترة المناظرة من العام الماضي، فيما حققت صافى مبيعات بقيمة 229 مليونا، مقابل 234 مليونا فى الفترة المناظرة.

وتضمنت أرباح الشركة جزءا من فارق سعر العملة بقيمة 4.9 مليون جنيه، وهو ما أرجعه المصدر إلى القفزة التى سجلها سعر العملة الخضراء فى أغسطس وسبتمبر الماضيين، بينما ترصد الشركة مخصصات لمواجهة تغير سعر العملة قيمتها 7.25 مليون جنيه، وفقا للقوائم المالية.

وقال المصدر إن المشروبات الروحية تساهم بالنسبة الأكبر فى إيرادات الأسواق الحرة، تليها مباشرة السجائر، ثم تأتى فى المرتبة الثالثة العطور.

وكشف أن الشركة تدرس حاليا إنشاء فرع جديد بمدينة العلمين الجديدة، إلا أنه لم يتم الاستقرار على قرار نهائى فى هذا الأمر، كما تم إجراء بعض التجديدات فى فرعها بالمهندسين.

وأظهرت النتائج المالية للشركة عن فترة الربع الأول من العام المالى الحالى أن قيمة تجديدات فرع المهندسين تصل إلى 2.6 مليون جنيه.

ولفت المصدر إلى أن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية على حركة الشحن العالمية وتأخر الشحنات دفعت مصر للأسواق الحرة إلى التحوط بمخزون سلعى لفترة 3 أشهر تتجاوز قيمته الـ190 مليون جنيه، مقارنة بمخزون لفترة شهر واحد سابقا.