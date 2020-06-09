«مصر للأسمنت – قنا»: ندرس توزيع جزء آخر من أرباح 2019

تدرس شركة مصر للأسمنت قنا حاليًا إمكانية توزيع جزء آخر من أرباح 2019، العام الحالي، حيث تتخذ قرارًا في هذا الشأن عقب مرور النصف الأول من العام الحالي.

قال المهندس طارق طلعت، العضو المنتدب للشركة تعليقًا على كيفية استغلال الشركة لـ398 مليون جنيه أرباحًا مرحلة من العام الماضي، سواء في توزيع أرباح للعام الحالي أم إجراء توسعات جديدة، إن الشركة تدرس توزيع جزء جديد من أرباح 2019، وستتخذ قراراها في هذا الشأن النصف الثاني من العام الحالي، ونفى الاتجاه نحو توزيع أرباح العام الحالي 2020.

سنتخذ قرار النصف الثاني من 2020

وأوضح طلعت أن الشركة قامت بالفعل بتوزيع 25 قرشًا لكل سهم أرباحًا عن العام الماضي، إلا أنه ظهرت مطالبات بتوزيع مزيد من الأرباح، وسيتم البت في هذا القرار بعد مرور النصف الأول، واتضاح الرؤية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة أون لاين اليوم للإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، والتي أظهرت نموًا كبيرًا في صافي الأرباح بدعم تطبيق الشركة خطة لخفض التكاليف.

وحققت مصر للأسمنت قنا طفرة في صافي أرباحها بالربع الأول من 2020 بواقع 283% مسجلة 46.5 مليون جنيه، مقارنة بـ12 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي، كما ارتفعت المبيعات 2% إلى 815 مليون جنيه، مقابل 795 مليون جنيه.