«مصر للأسمنت-قنا»: قطاع الصناعة بحاجة لخفض سعر الغاز إلى 3.5 دولار

حتى يمكن الاعتماد عليه بديلا للفحم

ترى شركة مصر أسمنت قنا أن قطاع الصناعة بحاجة لمزيد من خفض أسعار الغاز إلى مستوى 3.5 دولار، حتى يمكن لشركته الاعتماد عليه بديلا للفحم.

وقال المهندس طارق طلعت، العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت- قنا، إن أسعار الغاز للصناعة بحاجة إلى مزيد من التخفيض نحو 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية بديلا عن4.5 دولار حاليا، حتى يمكن دراسته كبديل عن الفحم المستورد فى الصناعة.

ولفت طلعت في مؤتمر صحفي عقدته الشركة لعرض نتائجها المالية عن الربع الأول من العام الحالي الى اعتماد مصر للأسمنت- قنا على مزيج وقود حاليا بواقع 90% للفحم الحجرى، و 10% للوقود البديل، لافتا إلى احتمالية زيادة نسبة الوقود البديل حال اتاحته وتوافره.

وأشار إلى أن الشركة نجحت مؤخرا في تأمين تعاقدين لتوريد الفحم اللازم للصناعة، دون مواجهة أى صعوبات فى الاستيراد أو التسعير.

وحول الفحم البترولي، وامكانية لجوء الشركة إليه قال طلعت إنها بصدد دراسة أي بدائل تؤمن للشركة توافر الوقود بأسعار تنافسية.

يشار إلى أن عددا من شركات الأسمنت وقعت مؤخرا تعاقدات مع الشركة المصرية للتكرير لتوفير فحم بترولى لافتة إلى انه بديلا افضل على صعيد التكلفة.

وحققت مصر للأسمنت قنا طفرة فى صافى أرباحها الربع الأول من 2020 بواقع 283% مسجلا 46.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 12 مليونا الفترة المناظرة من العام الماضى، كما ارتفعت المبيعات 2% إلى 815 مليون جنيه، مقابل 795 مليون جنيه.