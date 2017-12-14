مصر للأسمنت قنا: سنكتفى بنسبة اكتتاب المرحلة الأولى

رجب عزالدين قالت شركة مصر للأسمنت – قنا، إنها ستكتفى بنسبة الاكتتاب في المرحلة الأولى لزيادة رأسمال المصدر. وأضافت الشركة، فى إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أنها لن تقوم بمد فترة الاكتتاب الأصلية مدة أخرى للأسهم التى لم يتم الاكتتاب بها مرة أخرى بالمرحلة الأولى. وبلغ عدد الأسهم التى ا

رجب عزالدين

قالت شركة مصر للأسمنت – قنا، إنها ستكتفى بنسبة الاكتتاب في المرحلة الأولى لزيادة رأسمال المصدر.

وأضافت الشركة، فى إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أنها لن تقوم بمد فترة الاكتتاب الأصلية مدة أخرى للأسهم التى لم يتم الاكتتاب بها مرة أخرى بالمرحلة الأولى.

وبلغ عدد الأسهم التى استجابت للاكتتاب فى المرحلة الأولى 28.7 مليون سهم، تمثل 95.425% من قسمة الأسهم المطروحة للاكتتاب فى الزيادة، والبالغة 30.1 مليون سهم.

وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها فى أكتوبر الماضى، على قيام شركة مصر للأسمنت- قنا، بنشر الإفصاح المتضمن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر بواقع 301.22 مليون جنيه، ليصبح 600 مليون جنيه بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للواحد.

ويبلغ رأسمال مصر للأسمنت الحالي 298.7 مليون جنيه، موزعًا على 29.8 مليون سهم.