مصر للأسمنت-قنا : خفض التكاليف وراء قفزة أرباح الربع الأول

قال المهندس طارق طلعت ، العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت قنا ، إن شركته بدأت تطبيق خطة عمل جديدة شملت خفض عنصر التكاليف ظهرت آثارها على النتائج المالية للشركة بالربع الأول من العام الحالي.

وحققت مصر للأسمنت قنا طفرة في صافي أرباحها بالربع الأول من 2020 ليقفز بواقع 283% مسجلا 46.5 مليون جنيه، مقارنة بـ12 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي، كما ارتفعت المبيعات 2% إلى 815 مليون جنيه، مقابل 795 مليون جنيه.

بجانب التركيز على سياسة البيع قريبا من المصانع

وأشار طلعت خلال مؤتمر صحفي أون لاين عقدته الشركة اليوم لعرض نتائج أعمالها عن الربع الأول إلى استراتيجية العمل ساهمت في خفض المصروفات الإدارية والعمومية بـ10% إلى 30 مليون جنيه، مقارنة بـ33 مليون جنيه، والمصروفات التسويقية والبيعية بـ48% إلى 4.6 مليون جنيه، مقابل 89 مليون جنيه.

وتابع أيضا تضمنت الاستراتيجية التركيز على أسواق الشركة القريبة من مصانعها بمناطق قنا، وأسيوط، والوادي الجديد، وهو ما أثبت فاعلية كبيرة ودعم نتائج الشركة.

وأكد طلعت أن النتائج التي حققتها الشركة بالربع الأول تعد إيجابية للغاية إذا ما قورنت بفائض المعروض البالغ نحو 30 مليون طن، وتراجع الطلب بنسبة تتراوح بين 2 و 3%.

وأكد طلعت إن نتائج الربع الثاني من العام ستظهر عليها تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أن أرباح الربع الأول كانت استثنائية، وستحد من هذا التأثير.