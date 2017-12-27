مصر للأسمنت قنا: تغطية الاكتتاب فى المرحلة الثانية بنسبة 76 مرة

رجب عزالدينأعلنت شركة مصر للاسمنت – قنا عن تغطية الاكتتاب فى المرحلة الثانية من زيادة رأس المال المصدر بنسبة 76.29 مرة تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن حجم الأسهم المكتتب فيها خلال هذه المرحلة بلغ 105.2 مليون سهم بقيمة إجمالية مليار جنيه تقريبا .وبدأت الشركة فتح باب

رجب عزالدين

أعلنت شركة مصر للاسمنت – قنا عن تغطية الاكتتاب فى المرحلة الثانية من زيادة رأس المال المصدر بنسبة 76.29 مرة تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن حجم الأسهم المكتتب فيها خلال هذه المرحلة بلغ 105.2 مليون سهم بقيمة إجمالية مليار جنيه تقريبا .

وبدأت الشركة فتح باب الاكتتاب فى المرحلة الثانية اعتبار من 20 وحتى 24 ديسمبر الجارى .

وبلغ عدد الأسهم التى استجابت للاكتتاب فى المرحلة الأولى 28.7 مليون سهم تمثل 95.425% من قسمة الأسهم المطروحة للاكتتاب فى الزيادة، والبالغ عددها 30.1 مليون سهم.

وقالت الشركة آنذاك إنها ستكتفى بهذه المرحلة ثم تراجعت وأعلنت مرحلة ثانية للاكتتاب فى الأسهم التى لم يتم تغطيها (المتبقية)، وعددها 1.3 مليون سهم وذلك من خلال فتح الباب أمام المساهمين القدامى دون التقيد بنسب الاكتتاب.

وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها فى أكتوبر الماضى على قيام شركة مصر للأسمنت- قنا، بنشر الإفصاح المتضمن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر بواقع 301.22 مليون جنيه، ليصبح 600 مليون جنيه بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم الواحد.

ويبلغ رأسمال مصر للأسمنت الحالي نحو 298.7 مليون جنيه، موزعًا على 29.8 مليون سهم.