مصر للأسمنت قنا تعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.5 جنيه للسهم

أعلنت شركة مصر للأسمنت قنا ،اليوم الأربعاء، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.5 جنيه للسهم على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 25 أكتوبر الجاري.

وقالت مصر للأسمنت قنا في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن الحق فى توزيع الكوبون النقدي رقم (23) سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 20 أكتوبر الجارى.

ووافقت عمومية الشركة، نهاية مارس الماضي، على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.5 جنيه للسهم، على أن يجرى صرفها أواخر أكتوبر الحالى.

وأظهر النتائج السنوية الأخيرة تضاعف صافى أرباح الشركة أكثر من 6 مرات ونصف بنسبة (656%) خلال العام المالى المنتهى ديسمبر الماضى 2021.

وكشفت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة مطلع مارس الماضى، ارتفاع صافى الربح إلى 173.9 مليون جنيه خلال عام 2021 مقارنة بصافى أرباح بلغت 23 مليون جنيه خلال عام 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة بشكل طفيف إلى 2.52 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 2.51 مليار جنيه خلال العام السابق .

كما أظهرت نتائج الربع الأول من عام 2022، ارتفاع صافى الربح إلى 81 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة مع صافى ربح قدره 31 مليون جنيه خلال الربع المقارنة من 2021، بنسبة نمو 161%

هيكل ملكية مصر للأسمنت قنا وخريطة أكبر المساهمين فوق 5%

ويبلغ رأسمال مصر للأسمنت قنا 720 مليون جنيه موزعًا على 72 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة شركات، أبرزها شركة الأهلي كابيتال القابضة التي تستحوذ على 21.31% من الأسهم.

كما يستحوذ الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء على نسبة 11.27%، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية اسيب 10.07%، و الاستثمار المصرية الكويتية بنسبة 9.88%.

كما يستحوذ بنك الاستثمار القومى على 9.58%، مصر لتأمينات الحياة بنسبة 9.37%، و كيو إن بى للخدمات المالية بنسبة 6.69%، فهد الحرقان بنسبة 5.9%،إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح ملكية بتاريخ 21 يوليو الماضى.