«مصر للأسمنت – قنا» تخفض مديونياتها 20% بالربع الأول من العام الحالي

قالت شركة مصر أسمنت قنا إنها تمكنت من تقليص مديونياتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20%، لتسجل 607 ملايين جنيه إلى 485 مليون جنيه.

وقال المهندس طارق طلعت العضو المنتدب للشركة إن تراجع المديونيات أسهم في نمو صافي التدفقات النقدية بـ48 مليون جنيه في الثلاثة الأشهر الأولى من عام 2020، مقابل نمو بحوالي 12.5 مليون جنيه عن ذات الفترة من عام 2019.

دعمت نمو أرباح الشركة في الربع الأول

كما أسهمت هذه العوامل في الطفرة التي حققتها الشركة في أرباحها خلال هذه الفترة؛ حيث حققت نموًا في صافي ارباحها بواقع 283%، مسجلًا 46.5 مليون جنيه، مقارنة بـ12 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي، كما ارتفعت المبيعات 2% إلى 815 مليون جنيه، مقابل 795 مليون جنيه.

وقال طلعت إن الأداء الاستثنائي للشركة في الربع الأول من عام 2020 سيسهم في التخفيف من تداعيات فيروس كورونا على نتائج أعمال الشركة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة أون لاين اليوم لعرض نتائجها المالية للربع الأول من 2020.