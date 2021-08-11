مصر للأسمنت – قنا تحقق صافي أرباح بقيمة 69 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021

ارتفعت صافي الربحية المجمعة للمجموعة إلى 69 مليون جنيه مقابل 63 مليون جنيه عن ذات الفترة لعام 2020

أفصحت مجموعة مصر للأسمنت – قنا، عن قوائمها المالية للنصف الأول من العام المالي 2021.

وارتفعت صافي الربحية المجمعة للمجموعة إلى 69 مليون جنيه مقابل 63 مليون جنيه عن ذات الفترة لعام 2020، بزيادة قدرها 9.2% بالرغم من تراجع صافي الإيرادات بالنصف الأول لعام 2021، إذ سجلت حوالي 1.285 مليون جنيه، مقارنةً ب 1.346 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2020، بنسبة 4.72%.

وتظهر نتائج القوائم المالية المجمعة لمجموعة مصر للأسمنت – قنا أداءً استثنائياً في الربع الثاني من عام 2021، بالرغم من انخفاض صافي إيرادات المبيعات.

هذا وانخفضت تكلفة المبيعات المجمعة، لتسجل 1.064 جنيه فى نهاية النصف الأول من عام 2021 مقابل 1.125 جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 5.47%.

وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية والبيعية المجمعة، لتسجل 85 مليون جنيه في نهاية النصف الأول من 2021، مقارنةً بـ 77 مليون جنيه عن نفس الفترة لعام 2020، بنسبة 9.85%.

كما انخفضت المصروفات التمويلية المجمعة، لتسجل 50 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بـ 77 مليون عن نفس الفترة من عام 2020، بنسبة 34.5% عن العام السابق.

وبفضل تطوير سياسة المشتريات المشتركة للمجموعة وتحسين تكاليفها، فضلاً عن تعزيز كفاءة أداء المصنع والتوسع في أسواق التصدير، حيث زادة صادراتها الى 169 ألف طن فى نهاية النصف الأول من عام 2021 من 41 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 316%.

وأظهرت النتائج المستقلة لشركة مصر للأسمنت-قنا قيمة مجمل الربح 118 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 104 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 13.7%.

وبلغ مجمل الربح للشركة خلال الربع الثاني من عام 2021 قيمة 60 مليون جنيه مقابل 45 مليون جنيه بزيادة قدرها 26.1% خلال فترة المقارنة.

وبذلك يصبح نصيب السهم من صافى الأرباح خلال النصف الأول من عام 2021 بقيمة 0.56 جنيه مقابل 0.52 جنيه بزيادة قدرها 7.7 عن فترة المقارنة.

كما يصبح خلال الربع الثاني من عام 2021 بقيمة 0.25 جنيه مقابل 0.13 جنيه بزيادة قدرها 92.3% عن فترة المقارنة.

في هذا الصدد، صرح اللواء أركان حرب/ السيد عبد الفتاح حرحور، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر للأسمنت – قنا قائلاً: “نجحت مجموعة مصر للأسمنت – قنا في التغلب على كافة التحديات التي ألمت قطاع الأسمنت في مصر، إذ تفردت المجموعة عن مثيلاتها بالسوق المصري بتحقيق المزيد من النجاحات المشهودة بالربع الثاني من عام 2021، حيث ارتفعت صافي الربحية المجمعة للمجموعة إلى 69 مليون جنيه بزيادة قدرها 9.2% عن ذات الفترة لعام 2020، وبالرغم من انخفاض صافي الإيرادات المجمعة بنسبة 4.72% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي”.

ومن جانبه، عقب المهندس طارق طلعت – العضو المنتدب لمجموعة مصر للأسمنت – قنا: “رغم التحديات التي يواجهها سوق الأسمنت حاليا والذي يشهد فائضاً في الإنتاج يقابله استقرار في الاستهلاك، حافظت مجموعة مصر للأسمنت – قنا على أداء استثنائي ساهم في صمودها أمام العقبات التي واجهتها الكيانات الصناعية دولياً ومحلياً. هذا وبفضل مهنية ممارساتها ومرونة استراتيجياتها، استطاعت المجموعة تحقيق نمو في صافي الربحية خلال الربع الثاني من عام 2021، وذلك من خلال الاستمرار في تخفيض تكاليف التشغيل وتحسين الأداء لتحقيق أقصى فاعلية”.

مجموعة مصر للأسمنت-قنا هي مجموعة شركات رائدة في تصنيع الأسمنت ومواد البناء في مصر، وهى مكونة من شركة مصر للأسمنت-قنا، شركة بورتلاند المنيا للأسمنت وشركة أسيكو للخرسانة الجاهزة. هذه مجموعة الشركات لديها سجل صادرات محلية وإقليمية ذات قدرة تنافسية عالية.

يذكر أن شركة مصر للأسمنت – قنا تأسست عام 1997 كشركة مساهمة برأسمال 720 مليون جنيه وطاقة انتاج 2 مليون طن سنويا. استحوذت الشركة في 2015 على 60٪ من رأس المال في أسمنت المنيا بورتلاند – بطاقة إنتاجية 2 مليون طن سنويًا ، و 100٪ من أسهم رأس المال في ASECO Ready Mix – بطاقة إنتاج 500 ألف متر مربع سنويًا من الخرسانة الجاهزة، من خلال تسعة مرافق إنتاج.