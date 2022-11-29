«مصر للأسمنت قنا» تحصل على 412 مليون جنيه من البنك الأهلي

حصلت شركة مصر للأسمنت قنا على 412.284 مليون جنيه من البنك الأهلى المصري لشراء مواد خام ومستلزمات إنتاج.

وقالت الشركة في قوائمها المالية المجمعة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إن هذه المبالغ ضمن تسهيل ائتماني ممنوح لها من البنك لتويل عمليات شراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، في حدود 200 مليون جنيه.

لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج

وشهدت أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة الأسمنت قفزات سعرية قوية الفترة الماضية، وهو ما انعكس على قيمة مخزون المازوت والفحم والسولار لدى الشركة والذي سجل 235.7 مليون جنيه بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 26.9 مليون جنيه الفترة المماثلة.

وارتفعت مبيعات مصر للأسمنت – قنا بشكل طفيف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتسجل 1.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.8 مليار جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي، وفقا للقوائم المالية عن الفترة المذكورة.

إلا أن صافي الربح تراجع إلى مستوى 96.8 مليون جنيه، مقارنة بـ 122 مليون جنيه الفترة المثيلة بضغط من ارتفاع تكاليف المبيعات البالغة 1.6 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه، وزيادة المصروفات التسويقية والبيعية إلى 22 مليون جنيه مقابل 14.9 مليون جنيه الفترة المماثلة.