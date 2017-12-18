مصر للأسمنت قنا تحدد ثلاثة أيام للاكتتاب فى زيادة رأس المال

رجب عز الدين:حددت شركة مصر للأسمنت قنا مدة الاكتتاب فى النسبة المتبقية، من زيادة رأس المال المصدر بثلاثة أيام تبدأ بعد غد الأربعاء وتنتهى 24 ديسمبر الجارى.وقالت - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الإثنين - إنها ستنشر إعلان دعوة الاكتتاب لصالح قدامى المساهمين بعدد من الجرائد

رجب عز الدين:

حددت شركة مصر للأسمنت قنا مدة الاكتتاب فى النسبة المتبقية، من زيادة رأس المال المصدر بثلاثة أيام تبدأ بعد غد الأربعاء وتنتهى 24 ديسمبر الجارى.

وقالت – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الإثنين – إنها ستنشر إعلان دعوة الاكتتاب لصالح قدامى المساهمين بعدد من الجرائد غدا الثلاثاء هم جريدة “المال” و “العالم اليوم” و الأخبار.

وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها أمس الأحد، على قيام شركة مصر للأسمنت قنا بنشر الدعوة لقدامى المساهمين، للاكتتاب فى الأسهم المتبقية من زيادة رأس المال المصدر والبالغ عددها 1379396 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم و25 قرشا مصاريف إصدار.

وتراجعت مصر للأسمنت – قنا الأسبوع الماضى، عن عدم طرح مرحلة جديدة للاكتتاب فى الأسهم المتبقية من المرحلة الأولى للاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر .

وقالت الشركة فى استدراك مرسل للبورصة المصرية الخميس الماضى، إنها قررت إعادة طرح الأسهم التى لم يتم تغطيها (المتبقية) وعددها 1.3 مليون سهم، على المساهمين القدامى دون التقيد بنسب الاكتتاب.

وبلغ عدد الأسهم التى استجابت للاكتتاب فى المرحلة الأولى 28.7 مليون سهم، تمثل 95.425 من قسمة الأسهم المطروحة للاكتتاب فى الزيادة والبالغ عددها 30.1 مليون سهم .

كانت الشركة قد صرحت فى وقت سابق، باكتفائها بالمرحلة الأولى من الاكتتاب، مشيرة إلى أنها لن تقوم بمد فترة الاكتتاب الأصلية مدة خرى للاكتتاب فى الأسهم التى لم يتم الاكتتاب بها مرة أخرى، على المكتتبين فى المرحلة الأولى.

وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقتها فى أكتوبر الماضى على قيام شركة مصر للأسمنت – قنا، بنشر الإفصاح المتضمن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر بواقع 301.22 مليون جنيه، ليصبح 600 مليون جنيه بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم .

ويبلغ رأسمال مصر للأسمنت الحالي نحو 298.7 مليون جنيه، موزعا على 29.8 مليون سهم.