بورصة وشركات

مصر للأسمنت-قنا : الاندماجات والاستحواذات تدعم القطاع في مواجهة الأزمة الحالية

ضمن حزمة حلول لإنقاذ القطاع
منى عبدالباري 7:04 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20 7:04 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20

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طرح المهندس طارق طلعت ، العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت قنا ، حزمة من الحلول من شأنها دعم قطاع الأسمنت الذي يعاني منذ سنوات، كان أبرزها الاتجاه لعمليات الاندماجات والاستحواذات.

وقال طلعت في مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم لعرض نتائجها المالية عن الربع الأول من العام الحالي، إن أحد الحلول الهامة لإنقاذ صناعة الأسمنت الفترة الراهنة هو الاتجاه لعمليات الاندماج والاستحواذ عبر اندماج كيانات صغيرة معا أو استحواذ كيان كبير على آخر صغير.

ضمن حزمة حلول لإنقاذ القطاع

وأكد أن هذا الاتجاه ظهر في عدد كبير من الدول الأخرى ودعم القطاع بشكل قوي، نافيا اتجاه شركته للاستحواذ على أي شركات بالقطاع نظرا لوجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب.

كما وجه طلعت مطالباته للدولة باتخاذ إجراءات لتنشيط الطلب على الأسمنت تضمنت التوسع في الطرق الخرسانية بدلا من الاسمنتية، ومزيد من الخفض لأسعار الكهرباء والغاز، وطرح أراضي لبناء الأفراد بالمدن الجديدة.

وأشار أيضا إلى أن التصدير ربما يساعد في سد فجوة العرض والطلب البالغة 30 مليون طن، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه ليس الحل الوحيد.

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بقلم منى عبدالباري

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