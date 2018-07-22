مصر للأسمنت قنا: استخدمنا حصيلة الاكتتاب فى سداد التزامات بنكية

رجب عزالدينقالت شركة مصر للأسمنت – قنا، إنها استخدمت متحصلات اكتتاب زياد رأس المال فى سداد قروض والتزامات بنكية.وبلغت قيمة الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة، فى 20 فبراير الماضى 301 مليون جنيه تقريبًا.وأوضحت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنها استخدمت 233.7 مليون جنيه فى سدا

رجب عزالدين

قالت شركة مصر للأسمنت – قنا، إنها استخدمت متحصلات اكتتاب زياد رأس المال فى سداد قروض والتزامات بنكية.

وبلغت قيمة الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة، فى 20 فبراير الماضى 301 مليون جنيه تقريبًا.

وأوضحت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنها استخدمت 233.7 مليون جنيه فى سداد قرض قصير الأجل، بينما استخدمت 67.5 مليون جنيه فى رأس المال العامل.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة ارتفاع صافى الربح إلى 99.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2018، مقارنة بنحو 69 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017.