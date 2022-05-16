«مصر للأسمنت قنا»: ارتفاع مستويات الأسعار عوض زيادة تكاليف الإنتاج

فسرت شركة مصر للأسمنت قنا ارتفاع صافى أرباحها خلال الربع الأولى المنتهى مارس الماضى، بزيادة مستويات أسعار الأسمنت فى السوق.

وأضافت مصر للأسنت قنا فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الاثنين أن ارتفاع مستويات الأسعار عوض الزيادة المرتفعة فى تكاليف الإنتاج بالنسبة لشركات الأسمنت.

وأظهرت نتائج الربع الأول ارتفاع صافى ربح الشركة إلى 81 مليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بصافى ربح قدره 31 مليون جنيه خلال الربع المقارنة من 2021، بنسبة نمو 161%

بينما كشفت تراجع مبيعات الشركة فى السوق المحلية إلى 596 ألف طن بنهاية مارس، مقارنة بحجم مبيعات بلغ 1.1 مليون طن خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

مصر للأسمنت قنا : انخفاض المبيعات بسبب قرار جهاز حماية المنافسة

مصر للأسمنت قنا

وقالت الشركة إن هذا الانخفاض يرجع إلى قرار جهاز حماية المنافسة المصرى بتنظيم طاقات الإنتاج لمواجهة احتياجات السوق المحلية، والذى جرى تطبيقه اعتبارًا من 15 يوليو 2021.

وبلغت مبيعات أسمنت التصدير 54 ألف طن خلال الربع المذكور، مقارنة بمبيعات بلغت 87 ألف طن خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، بنسبة تراجع 38%.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة تضاعف صافى أرباحها أكثر من 6 مرات ونصف بنسبة (656%) خلال العام المالى المنتهى ديسمبر الماضى 2021.

وكشفت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة مطلع مارس الماضى، ارتفاع صافى الربح إلى 173.9 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافى أرباح بلغت 23 مليون جنيه خلال عام 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة بشكل طفيف إلى 2.52 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 2.51 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

عمومية الشركة توزع أرباحًا على المساهمين بقيمة 0.5 جنيه للسهم أكتوبر المقبل

ووافقت عمومية الشركة، نهاية المارس الماضي، على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.5 جنيه للسهم، على أن يجرى صرفها نهاية أكتوبر المقبل.

ويبلغ رأسمال مصر للأسمنت قنا 720 مليون جنيه موزعًا على 72 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة شركات، أبرزها شركة الأهلي كابيتال القابضة التي تستحوذ على 21.31% من الأسهم.

كما يستحوذ الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء بنسبة 10.16%، الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية اسيب بنسبة 10.07%، الاستثمار المصرية الكويتية بنسبة 9.88%.

كما يستحوذ بنك الاستثمار القومى على 9.58%، مصر لتأمينات الحياة بنسبة 9.37%، كيو إن بى للخدمات المالية بنسبة 6.69%،

إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح ملكية بتاريخ 18 أبريل الماضى.

وأفصحت الشركة فى (11 أبريل الماضى) عن قيام المساهم السعودي (فهد بن حمد إبراهيم الحرقان) بشراء 754.2 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 10.2 مليون جنيه لترتفع حصته من 4.02% إلى 5.06% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 13.77 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة برايم لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم السعودي بأي مجموعات مرتبطة من المساهمين (أفراد أو كيانات).