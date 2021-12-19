مصر للأسمنت تتعاون مع 4 جامعات لتعظيم دور البحث العلمي

وقعت مجموعة مصر للأسمنت اتفاقية تعاون مشترك مع 4 جامعات حكومية، لا سيما كليات العلوم والهندسة، التابعة لتلك الجامعات، لتبادل الخبرات بين تلك الكيانات العريقة، وخلق ترابط وثيق بين الحياة الأكاديمية التي يحياها شباب الباحثين وبين الخبرة المهنية والعملية، التي يتقنها التقنيون والعاملون في قطاع الأسمنت، والجامعات هي جامعة المنيا، وجامعة الأقصر، وجامعة جنوب الوادى، و جامعة أسيوط (كلية الهندسة).

تأتي تلك المبادرة في إطار حرص مجموعة مصر للأسمنت على أداء دورها المجتمعى، والتوسع في فاعليات مؤثرة لتطوير بيئة المجتمع المحيط، وإيجاد قيمة مشتركة مع المجتمعين العلمي والمدني؛ من خلال تفعيل استراتيجيتها للأعمال المسؤولة في صناعة كبرى وحيوية كصناعة الأسمنت المصرية.

وبهذه المناسبة، قال عبد الفتاح سالم، رئيس مجلس إدارة مصر للأسمنت قنا، إن من خلال اتفاقات التعاون المشترك بين مجموعة مصر للأسمنت والجامعات، سنتمكن سوياً من تكثيف جهودنا وإمكاناتنا لدعم المجالات العلمية والبحثية في مصر، فضلاً عن تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات من ناحية وبين مختلف الكوادر البشرية بالشركة من ناحية أخرى. هذا التعاون من شأنه أن يثري معرفة ودراية جميع الجوانب المعنية بالتطورات العالمية ومتطلبات سوق صناعة الأسمنت والموضوعات التخصصية ذات الاهتمام المشترك.”

ومن جانبه، قال طارق طلعت، العضو المنتدب لمصر للأسمنت قنا، إن تهدف مبادرة التعاون بين مجموعة مصر للأسمنت والجامعات المصرية إلى دعم التعليم المهني وتقليص الفجوة بين التعليم الأكاديمي والخبرة العملية، من خلال استراتيجيتنا للتأثير الإيجابي في بيئة الأعمال المتكاملة، هذا مع العلم أن مساهمة مجموعة مصر للأسمنت لا تقتصر على تقديم الدعم المادي فحسب، بل تشمل أيضا تكريس مجهودات ونقل خبرات كوادرنا البشرية الكفؤة. ونأمل في أن نتمكن سوياً من الإسهام في النهوض بالعملية التعليمية، مع التركيز بشكل خاص على دعم الطلاب غير القادرين وإتاحة فرص للطلاب والكوادر الفنية والبحثية للتدرب في المؤسسات التابعة للمجموعة وللجامعات.

وأوضح سيادته أن بنود الاتفاقات تتضمن (على سبيل المثال لا الحصر) تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل، وعقد لقاءات بهدف إلقاء محاضرات علمية متخصصة والإشراف المشترك على رسائل طلاب الدراسات العليا، وتجهيز معامل تخدم البحث العلمي، بالإضافة إلى تأسيس قاعات التدريس وتقديم الدعم للمدن الجامعية.

يذكر أن اتفاقيات التعاون المشترك بين مجموعة مصر للأسمنت والجامعات السابق ذكرها تتطرق إلى كل ما له علاقة بمجال صناعة الأسمنت؛ من دراسات جيولوجية وخطط تعدين وعمليات التحاليل الكيميائية والجودة، بالإضافة إلى جميع العمليات المكملة للعملية الإنتاجية وأعمال الميكانيكا والكهرباء واختبارات الأسمنت، فضلًا عن العلوم البيئية.