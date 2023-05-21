«مصر لصناعة الكيماويات» تحقق 469 مليون جنيه أرباحا خلال 9 شهور

اعتمد مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023.

وأظهرت نتائج أعمال مصر لصناعة الكيماويات، نمو صافي الأرباح بنسبة 175%، لتسجل 468.9 مليون جنيه، مقابل 170.47 مليون خلال الفترة المقابلة من عام 2021-2022.

وأشارت شركة مصر لصناعة الكيماويات إلي أن نمو الأرباح جاء مدعوما بزيادة أسعار بيع المنتجات وأرباح فروق تقييم العملة.

جدير بالذكر أن نتائج أعمال مصر لصناعة الكيماويات، خلال النصف الأول من 2022-2023، تضمنت نمو صافي الأرباح بنسبة 191%، لتسجل 280.58 مليون جنيه، مقابل 96.48 مليون خلال الفترة المقابلة من 2021-2022.

وارتفعت إيرادات مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 68% خلال 6 أشهر لتصل 455.8 مليون جنيه، مقابل 270.5 مليون خلال الفترة المقارنة من العام المالي والسابق .