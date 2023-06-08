«مصر لصناعة الكيماويات» تحصل على موافقة «القابضة» بتنفيذ مشروع حبيبات الكلور

اعلنت إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، حصولها على موافقة الشركة القابضة للكيماويات، بالسير قدما في تنفيذ مشروع حبيبات الكلور TCCA، بتكلفة استثمارية 1.3 مليار جنيه.

وأشارت الشركة إلي أن لجنة الاستثمار بشركة القابضة للكيماويات وافقت على تنفيذ المشروع المزمع بالشراكة مع القطاع الخاص، مع إجراء المزيد من الدراسات لضمان نجاح المشروع ، بعد أن بينت الدراسات الأولية الجدوي المالية للمشروع المزمع.

ونوهت إلي أنه جاري التواصل مع العديد من البنوك بشأن المشروع، ولم يتم التوصل لاتفاق مع أي بنك حتي الآن.

وأشارت مصر لصناعة الكيماويات إلي أنه يجري محادثات مع شركات القطاع الخاص لتوقيع عقد اتفاق مؤسسين تمهيدا لتأسيس شركة لإدارة المشروع .

جدير بالذكر أن شركة مصر لصناعة الكيماويات، حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023، نموا في صافي الأرباح بنسبة 175%.

وسجلت مصر لصناعة الكيماويات صافى ربح بقيمة 486.9 مليون جنيه، خلال 9 أشهر، مقابل 170.47 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2021-2022.