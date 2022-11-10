 «مصر لصناعة الكيماويات» تتلقى عرضين لتنفيذ «وحدة الهيدروجين»

كشف مصدر مطلع لـ«المال» أن شركة مصر لصناعة الكيماويات بالإسكندرية – التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تلقت عرضين بشأن مشروع إنشاء وحدة الهيدروجين بنظام حق الانتفاع «BOT» ، والذي طرحته سبتمبر الماضي.

وأوضح المصدر، أن العرض الأول من قبل شركة جالف كرايو مصر للغازات الصناعية، بينما العرض الثاني من قبل شركة إيميكس للهندسة والمقاولات.

وتأسست جالف كرايو عام 1953 تحت مسمى شركة أكسجين الكويت، وتعمل في مجال إنتاج وتوفير الغازات الصناعية والطبية والغازات المتخصصة المستخدمة في مجموعة كبيرة من الصناعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تقوم شركة ايميكس للهندية والمقاولات بتنفيذ بعض الأعمال الأخرى مع شركة مصر للكيماويات.

وتستهدف الشركة تنفيذ الوحدة التى ليست الأولى من نوعها بالشركة، إذ قامت خلال نوفمبر الماضى بتوقيع اتفاقية مع شركة ايميكس للهندسة والمقاولات للبدء فى أعمال مشروع الهيدروجين المضغوط والمعبأ فى اسطوانات للتداول بالسوق المحلى وإيزو تانك «حاويات المواد السائلة »، وذلك بهدف التداول للأسواق العالمية.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي قرابة 103.6 مليون جنيه، وذلك مقابل 50.1 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة تلك الزيادة في الايرادات إلى زيادة حجم المبيعات، وارتفاع الاسعار الخاصة بمنتجات الشركة.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات جديدة تتخطي 2 مليون يورو حسب العروض المقدمة لها من الشركات المختلفة العالمية.

ومن تلك المشروعات شراء قطع غيار خاصة بالخلايا الكهربائية، وذلك من شركة chemoues بقيمة اجمالية 363 ألف دولار، بالاضافة الى شراء 2 مبادل حراري بالاستيراد من شركة kelvion بمبلغ 54 ألف يورو.

كما تمت الموافقة على تنفيذ نظام تخطيط مواد المؤسسة عبر شركة فايبر مصر بمبلغ 104 ألف دولار ، وشراء جهاز قياس سريان الهيبو صوديوم بقيمة 140 ألف يورو، وجهاز قياس سريان حامض الكبريتيك المركز المركز بقيمة 120 ألف يورو، وجهاز تحديد مستوى السائل مزود بديفرام بقيمة 100 ألف يورو.

كما تقوم الشركة بتنفيذ مشروع توسعات وحدة معالجة الصرف الصناعى الجديد والمتعاقد عليها مع شركة إيتوس وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 28 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع ديسمبر المقبل.

وحسب خطة الشركة فانها تقوم بإحلال وتجديد لبعض الوحدات التشغيلية فى نطاق مشروعات مكافحة التلوث «ايباب 3 » بتمويل من البنك الأهلى المصرى، فضلا عن توسعات وحدة معالجة الصرف الصناعى بتكلفة 28 مليون جنيه، إلى جانب مشروع تطوير وتجديد وحدة المبخرات الجديدة، والتى تتولى تنفيذها شركة تسن كروب بتكلفة تصل إلى نحو 127 مليون جنيه ويتوقع الانتهاء منها فى شهر ديسمبر 2023.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات إيرادات خلال العام المالى الماضى قدرها 550 مليون جنيه، مقارنة بنحو 480 مليونا العام قبل الماضى، بنسبة تطور قدرها 15%، بينما بلغت صافى الأرباح قرابة 306 ملايين، مقارنة بنحو 221 مليونا العام المالى الماضى بنسبة تطور قدرها 38%.