«مصر لصناعة الكيماويات» تتفق مع شركتى قطاع خاص لتدشين شركة برأسمال 600 مليون جنيه

اعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات،التوصل لاتفاق مبدئي مع شركتى قطاع خاص لانشاء شركة جديدة برأسمال مرخص به مليار جنيه، ورأسمال مصدر بقيمة 600 مليون جنيه لتنفيذ مشروع حبيبات الكلور TCCA، على أن يتم عرض عقد الاتفاق للمساهمين بالمشروع على مجلس إدارة الشركة للاعتماد تمهيدا لتوقيع العقد.

وأشارت إلي أن هيكل الملكية المقترح للشركة المزمع تدشينها، يتوزع بواقع 12% لكلا من شركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومصر لصناعة الكيماويات على حدة ، بالإضافة الي 38% لكلا من شركة كوكورد للهندسة والمقاولات، و شركة كادنيس للطاقة والانشاءات الهندسية.

وأشارت مصر لصناعة الكيماويات إلي أنه لم يتم التوصل لاي اتفاق بنكي بشأن تمويل المشروع .

يذكر أن شركة مصر لصناعة الكيماويات، سبق وحصلت موافقة الشركة القابضة للكيماويات، بالسير قدما في تنفيذ مشروع حبيبات الكلور TCCA، بتكلفة استثمارية 1.3 مليار جنيه، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وكانت نتائج أعمال شركة مصر لصناعة الكيماويات، حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023، قد أظهرت تحقيق نموا في صافي الأرباح بنسبة 175%.

وسجلت مصر لصناعة الكيماويات صافى ربح بقيمة 486.9 مليون جنيه، خلال 9 أشهر، مقابل 170.47 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2021-2022.