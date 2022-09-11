«مصر لصناعة الكيماويات» تبدأ التقييم الفنى للشركات المتنافسة على اقتناص «وحدة الهيدروجين»

كشف مصدر مطلع لـ«المال» أن شركة مصر لصناعة الكيماويات بالإسكندرية – التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ستبدأ إجراءات التقييم الفنى للعروض المقدمة من الشركات الخاصة لإنشاء وحدة الهيدروجين بنظام حق الانتفاع «BOT» منتصف سبتمبر الجارى.

وأضاف لـ«المال»أن الوحدة التى تستهدف الشركة تنفيذها ليست الأولى من نوعها بالشركة، إذ قامت خلال نوفمبر الماضى بتوقيع اتفاقية مع شركة ايميكس للهندسة والمقاولات للبدء فى أعمال مشروع الهيدروجين المضغوط والمعبأ فى اسطوانات للتداول بالسوق المحلى وايزو تانك «حاويات المواد السائلة »، وذلك بهدف التداول للأسواق العالمية.

وأوضح أنه جارٍ الانتهاء من مشروع تخطيط الموارد- ERP – ونظام الحاسب الآلى الجديد -SAP – والذى تم البدء فى تنفيذه بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بناء على تعليمات وزارة قطاع الأعمال، بتكلفة 13 مليون جنيه.

كما تقوم الشركة بتنفيذ مشروع توسعات وحدة معالجة الصرف الصناعى الجديد والمتعاقد عليها مع شركة إيتوس وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 28 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع ديسمبر المقبل.

وأوضح أنه من بين المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها، إحلال وتجديد لبعض الوحدات التشغيلية فى نطاق مشروعات مكافحة التلوث «ايباب 3 » بتمويل من البنك الأهلى المصرى، فضلا عن توسعات وحدة معالجة الصرف الصناعى بتكلفة 28 مليون جنيه، إلى جانب مشروع تطوير وتجديد وحدة المبخرات الجديدة، والتى تتولى تنفيذها شركة تسن كروب بتكلفة تصل إلى نحو 127 مليون جنيه ويتوقع الانتهاء منها فى شهر ديسمبر 2023.

شركة مصر لصناعة الكيماويات حققت إيرادات خلال العام المالى الماضى قدرها 550 مليون جنيه، مقارنة بنحو 480 مليونا العام قبل الماضى، بنسبة تطور قدرها %15، بينما بلغت صافى الأرباح قرابة 306 ملايين، مقارنة بنحو 221 مليونا العام المالى الماضى بنسبة تطور قدرها %38.

السيد فؤاد