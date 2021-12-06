استثمار

«مصر لصناعة الكباسات» : نعمل على رفع قدراتنا الإنتاجية إلى 1.25 مليون كباس خلال عامين

الشركة بدأت في بداية التسعينات، ولكنها شهدت فترة تعثر، واستفادت من المبادرات الخاصة بالبنك المركزي فيما يتعلق بالمتعثرين
عصام عميرة 7:26 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21 7:26 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

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قال أحمد سالم، العضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكباسات، إن الشركة تسعى للوصول إلى 70- 80% من طاقتها الإنتاجية وبما يصل إلى 1.25 مليون كباس خلال عامين، فضلًا عن زيادة التصدير من 35% حاليًّا إلى 50%. ولفت العضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكباسات، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، إلى أن مصر تحتاج لنحو 3 ملايين كباس سنويًّا، موضحًا أن شركته تعدّ الوحيدة التي تعمل بهذا القطاع في مصر وتسهم في انخفاض الواردات من هذا القطاع. 

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ونوّه سالم بأن المساهميْن الرئيسييْن للشركة المتمثلين في «شركة دالة البركة القابضة والشركة السعودية للاستثمارات الصناعية” يدرسان القيام بتمويل ذاتي للشركة وتحقيق فائض في الطاقات الإنتاجية، وتعزيز الجودة،

لافتًا إلى أن الشركة تسعى أيضًا لإعادة استفادة المساهمين، خاصة أن هناك 4 بنوك مساهِمة تتمثل في “البنك الأهلي المصري، وميد بنك، وبنك قناة السويس، وإيجي بنك”. 

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وأشار إلى أن الشركة بدأت في بداية التسعينات، ولكنها شهدت فترة تعثر، واستفادت من المبادرات الخاصة بالبنك المركزي فيما يتعلق بالمتعثرين، خاصة أن الشركة كان لديها ديون تصل لنحو 850 مليون جنيه، مقسمة بين 274 مليون جنيه قرضًا، والباقي فوائد متراكمة، ولكن تم إنهاء المشكلة.

ولفت سالم إلى أن الشركة تستهدف تحقيق 268 مليون جنيه حجم أعمال، خلال العام الحالي، منوهًا بضرورة قيام الدولة بتسهيل إجراءات مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة 6 و8%، خاصة في ظل تعثر الكثير من المصانع وحاجتها إلى التمويل.

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جاء الجلسة الأخيرة بعنوان “الاستثمار أثناء الركود.. كيف نستغل أزمة اختلال سلاسل التوريدات العالمية”، وذلك في اليوم الثاني، بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع The 7th CEOs Thoughts» 2021» الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم»، لاستكمال المناقشات حول «كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمى».

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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