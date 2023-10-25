«مصر لريادة الأعمال» يختتم البرنامج التدريبي ما قبل احتضان صناعة الملابس الجاهزة المستدامة

اختتم مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، فعاليات البرنامج التدريبي ما قبل احتضان صناعة الملابس الجاهزة المستدامة، والذي استمر على مدار يومين، وشهد عرض المشاركين مجموعة من الأفكار لمشروعاتهم المبتكرة.

وقالت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، فى بيان اليوم، إن برنامج ما قبل الاحتضان صناعة الملابس الجاهزة المستدامة هو برنامج متكامل ومكثف يقدم من خلال مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار لمساعدة المشاركين بالمعسكر على توليد وتطوير أفكارهم وتحويلها لشركات ناشئة في قطاع صناعة الملابس الجاهزة المستدامة.

وأشارت إلى أن البرنامج يقدم في شكل معسكر تدريبي مفصل ومكثف وتفاعلي لمدة 14 جلسة تدريبية لمساعدة المشاركين وتعزيز معارفهم؛ بداية من تكوين الفكرة الخاصة بهم، ووصولًا إلى بناء نموذج العمل المتكامل للمشروعات المقترحة.

من جانبها أوضحت د. هبه ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، أن المعسكر شهد تقديم جلسات عامة حول أهم خطوات تأسيس الشركات ووضع نماذج الأعمال مثل أبحاث السوق، استراتيجية دخول الأسواق، القيمة المقترحة، التسعير والتكلفة واستراتيجيات التسويق. وتناول البرنامج عدة موضوعات أهمها تاريخ الموضة، تطوير صناعة الأزياء، النظام البيئي للموضة، بناء العلامة التجارية، بالإضافة إلى الإنتاج، التكاليف، التسعير، والعلاقات العامة وبيع التجزئة.

وأشارت د. هبه ذكي إلى أن المركز قد استقبل 188 فكرة من الشباب الراغبين بالالتحاق بالبرنامج، تم اختيار 33 مشاركاً ومشاركة من الشباب الطامحين في إنشاء مشروعاتهم الخاصة في مجال صناعة الملابس الجاهزة المستدامة، وقد تقدم للجنة التحكيم 16 مشروعا.

وقد أشادت لجنة التحكيم بمستوى المشروعات المقدمة وجدة الأفكار المعروضة، التي من شأنها النهوض بمجال صناعة الملابس الجاهزة المستدامة وخلق قيمة مضافة ومستدامة لقطاع من أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري.

ضمت لجنة التحكيم د. هبه زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، ود. مها خليل، مدير برنامج مختبر الابتكارات المستدامة، والمستشار سعيد حامد، رجل الأعمال في مجال الموضة والشريك المؤسس لشركات زارا، أ. عايدة زايد، المدير التنفيذي لمركز تصميم الأزياء والمجوهرات والجلود، د. جلال زكي خبير التسويق والاتصال.