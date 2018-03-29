مصر لريادة الأعمال تشارك في 3 مشروعات

المال - خاص قال عمرو العبد، المدير التنفيذى لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، إن مفهوم ريادة الأعمال يتعلق بإنشاء شركات جديدة ومبتكرة، مما يمنحها القوة للنمو بصورة كبيرة. وأضاف العبد، فى مؤتمر صحفى بمقر مركز "فكرتك شركتك" بوزارة الاستثمار، على…

المال – خاص

قال عمرو العبد، المدير التنفيذى لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، إن مفهوم ريادة الأعمال يتعلق بإنشاء شركات جديدة ومبتكرة، مما يمنحها القوة للنمو بصورة كبيرة.

وأضاف العبد، فى مؤتمر صحفى بمقر مركز “فكرتك شركتك” بوزارة الاستثمار، على هامش جولة وسائل الإعلام فى مركز خدمات المستثمرين، اليوم الخميس: “إننا ندعم الشباب فى تنفيذ الأفكار الهادفة من خلال توفير تمويل لها من الشركة، ومن الجهات المشاركة معها”، مؤكدًا أن هذا الأمر يتم لأول مرة فى الشرق الأوسط وندخل شركاء فى المشروعات الجديدة على الربح والخسارة.

وتابع: “إننا دخلنا فى 3 استثمارات جديدة فى التكنولوجيا المالية وفكرتك شركتك، وشركة أخرى فى ريادة الأعمال مساهم فيها البنك الأوروبى”.