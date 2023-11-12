مصر لحليج الأقطان تنظم مزادًا جديدًا في 8 محافظات بالوجه البحري اليوم 

تنظم شركة مصر لحليج الأقطان اليوم مزادا جديدا لمحصول 8 محافظات فى الوجه البحرى فى ظل ترقب المزارعين لتحسن مستويات تسعير المحصول.

وأكد وليد السعدنى رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل ورئيس جمعية المنتجين – فى تصريحات لـ”المال” – أن المزاد سيجرى على نحو 40 ألف قنطار من مختلف الأصناف، ضمن الجلسة الرابعة فى الوجه البحرى التى ستقام فى مقر هيئة تحكيم القطن فى سموحة بالإسكندرية ومن المنتظر أن تتنافس بها 25 شركة.

وأضاف “السعدني” أنه سيتم التزايد على أصناف جيزة 94 و86 و92 و93 و96 فى الوجه البحرى من محصول محافظات الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية.

وأوضح أنه لا أحد يستطيع التكهن بمستوى السعر فى المزاد، مضيفا أنه تم تسويق معظم المحصول فى قبلى ونحو ثلثه فى الوجه البحرى.

جدير بالذكر أن سعر المزاد السابق فى الوجه البحرى تراوح من 12400إلى 13000 جنيه للقنطار، لصنف جيزة 94 الأكثر تداولا .

وتقوم منظومة تسويق القطن برئاسة مصر لحليج القطن بالإشراف على إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.

وبحسب تقرير لوزارة الزراعة، فإن إجمالى المساحة المنزرعة بالقطن الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى بلغت 255 ألف فدان بإنتاج كلى متوقع وصوله إلى حوالى 1.8 مليون قنطار.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من جنى المحصول بمتوسط إنتاجية 9.5 قنطار للفدان من مختلف الأصناف.

يشار إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القطن للعام الماضى سجلت 336 ألف فدان قطن معظمها فى محافظات وجه بحري، وحققت إنتاجية بلغت نحو مليونين و500 ألف قنطار وهو ما وضع مصر فى المرتبة الثانية عالميا فى الأقطان الطويلة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.