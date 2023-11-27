مصر لحليج الأقطان تنظم مزادا جديدا على 70 ألف قنطار بالوجه البحري

تنظم شركة مصر لحليج الأقطان اليوم مزادا جديدا للمحصول فى 8 محافظات فى الوجه البحرى تشمل الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية.

وأكد وليد السعدنى رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل ورئيس جمعية المنتجين – فى تصريحات لـ«المال» – أن المزاد سيقام على نحو 70 ألف قنطار من أصناف جيزة 94 و86 و92 و96 و97، ضمن الجلسة الخامسة فى الوجه البحرى، ومن المنتظر أن تتنافس عليها 25 شركة.

وأوضح أنه لا أحد يستطيع التكهن بمستويات السعر فى المزاد، مضيفا أنه تم تسويق نحو %30 من إجمالى المحصول فى قبلى ونحو %25 من أقطان الوجه البحرى حتى الآن.

جدير بالذكر أن سعر المزادات السابقة فى الوجه البحرى تراوحت بين 12400إلى 14500 جنيه للقنطار، لصنف جيزة 94 الأكثر تداولا.

وتشرف شركة مصر لحليج القطن على منظومة إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.

وبحسب تقرير لوزارة الزراعة، فإن إجمالى المساحة المنزرعة بالقطن الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى بلغت 255 ألف فدان بإنتاج كلى متوقع وصوله إلى حوالى 1.8 مليون قنطار.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من جنى المحصول بمتوسط إنتاجية 9.5 قنطار للفدان من مختلف الأصناف.

يشار إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القطن للعام الماضى سجلت 336 ألف فدان قطن معظمها فى محافظات وجه بحري، وحققت إنتاجية بلغت نحو مليونين و500 ألف قنطار وهو ما وضع مصر فى المرتبة الثانية عالميا فى الأقطان طويلة التيلة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.