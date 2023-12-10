«مصر لحليج الأقطان» تستعد لإجراء مزاد فى الوجه البحرى على 80 إلى 100 ألف قنطار

تستعد شركة “مصر لحليج الأقطان” لإجراء مزاد جديد فى الوجه البحرى نهاية الأسبوع الجاري، على أصناف “جيزة 92” و”94” و”96” و”86”.

كشفت مصادر مطلعة لـ”المال” أن الكميات المطروحة فى المزاد المقبل – والذى يعد السادس فى منطقة الدلتا للموسم الحالي- من المتوقع أن تتراوح بين 80 إلى 100 ألف قنطار قطن.

وأضافت المصادر أن المزاد سيجرى بمركز تحكيم القطن فى منطقة سموحة بالإسكندرية، لافتة إلى أنه يشمل 8 محافظات، هى الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية.

وأوضحت أنه جارٍ فرز الكميات الموجودة فى مراكز التجميع بمحافظات الوجه البحرى طبقا لتعليمات الحكومة، استعدادا للمزاد المقبل.

وتابعت المصادر أنه من الصعب توقع أسعار الترسية، خاصة أنها مرتبطة بعدد من العوامل، أهمها تكلفة بيع المحصول عالميًا، وحجم المعروض، وإقبال الشركات.

كانت “المال” قد نشرت الأسبوع الماضى أن 31 شركة عاملة فى تجارة الأقطان حصلت على 291 ألف قنطار عبر منظومة المزادات العلنية، منذ انطلاق الموسم فى منتصف أكتوبر الماضى وحتى الآن.

وفيما يخص صرف المستحقات المتأخرة للمزارعين من آخر مزاد بالوجه البحرى المنعقد الشهر الماضي، قالت المصادر إن الشركات الفائزة به سددت باقى قيمة المتأخرات، والبالغ نسبتها %30 من إجمالى قيمة المحصول المعروض بالجلسة.

وتنص القواعد المعمول بها على سداد الشركات الفائزة %70 من قيمة المزاد فورا بعد الترسية، والباقى خلال أسبوعين اعتبارا من يوم انعقاد الجلسة، وفقا للمصادر.

وتشرف شركة مصر لحليج القطن على منظومة المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات “الزراعة” و”التجارة” و”قطاع الأعمال” و”جمعية القطن” و”لجنة تجارة القطن بالداخل”، و”هيئة تحكيم القطن”.

وبحسب تقرير لوزارة الزراعة، سجلت مساحة محصول القطن خلال الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى نحو 255 ألف فدان، بإنتاج كلى متوقع وصوله إلى حوالى 1.8 مليون قنطار.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من جنى المحصول بمتوسط إنتاجية 9.5 قنطار للفدان من مختلف الأصناف.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بالقطن العام الماضى سجلت نحو 336 ألف فدان، معظمها فى محافظات الوجه البحري، وحققت إنتاجية بلغت نحو 2.5 مليون قنطار.