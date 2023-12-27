«مصر لحليج الأقطان» تستعد لإجراء مزاد على 150 ألف قنطار فى الوجه البحرى

تستعد شركة مصر لحليج الأقطان لإجراء مزاد جديد فى الوجه البحرى نهاية الأسبوع الحالى على 150 ألف قنطار.

كشفت مصادر مطلعة لـ»المال» أن الكميات المطروحة فى المزاد المقبل -والذى يعد السابع فى منطقة الدلتا للموسم الحالي- هي لأصناف «جيزة 92» و»94» و»96» و»86» و»97».

وأضافت المصادر أن المزاد سيشمل 8 محافظات، هى الشرقية، ودمياط وبورسعيد، والإسماعيلية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والمنوفية، موضحة أنه جارٍ فرز الكميات الموجودة فى مراكز تجميعها بالوجه البحرى طبقًا لتعليمات الحكومة، استعدادًا للمزاد المقبل.

وتابعت المصادر أنه من الصعب توقع أسعار الترسية، خاصة أنها مرتبطة بعدد من العوامل، أهمها ثمن بيع المحصول عالميًا، وحجم المعروض، وإقبال الشركات.

يذكر أن «المال» نشرت الأسبوع الماضى أن 42 شركة عاملة فى تجارة الأقطان حصلت على 465 ألف قنطار، عبر منظومة المزادات العلنية، منذ انطلاق الموسم فى منتصف أكتوبر الماضى وحتى الآن.

وتشرف شركة مصر لحليج القطن على منظومة المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات «الزراعة» و»التجارة» و»قطاع الأعمال» و»جمعية القطن» و»لجنة تجارة القطن بالداخل»، و»هيئة تحكيم القطن».

وبحسب تقرير لوزارة الزراعة، سجلت مساحة محصول القطن خلال الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى نحو 255 ألف فدان، بإنتاج كلى متوقع وصوله إلى حوالى 1.8 مليون قنطار.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من جنى المحصول بمتوسط إنتاجية 9.5 قنطار للفدان من مختلف الأصناف.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بالقطن العام الماضى سجلت نحو 336 ألف فدان، معظمها فى محافظات الوجه البحري، وحققت إنتاجية بلغت نحو 2.5 مليون قنطار.