مصر لتأمين الحياة تنضم لشقيقتها بالممتلكات فى الطرح بالبورصة

- انتهت من إجراءات الحوكمة من خلال «حازم حسن» و«إرنست آند يانج» ماهرأبوالفضل - الشاذلى جمعة: تنضم شركة “مصر لتأمينات الحياة”، إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين إلى شقيقتها فى نشاط الممتلكات «مصر للتأمين» ضمن القائمة الأ

– انتهت من إجراءات الحوكمة من خلال «حازم حسن» و«إرنست آند يانج»



ماهرأبوالفضل – الشاذلى جمعة:



تنضم شركة “مصر لتأمينات الحياة”، إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين إلى شقيقتها فى نشاط الممتلكات «مصر للتأمين» ضمن القائمة الأولى للشركات والبنوك المقرر طرحها فى البورصة.

قال مسئول تأمينى بارز، إن القابضة للتأمين، التابع لها الشركتان، تتفاوض حاليا مع عدد من بنوك الاستثمار لإدارة عملية الطرح من بينها “EFG Hermes”، لافتا إلى أن الاتجاه يميل إلى طرح %30 من أسهم الشركتين فى سوق الأوراق المالية.

وكانت الحكومة أعلنت، مارس الماضى، عن أسماء الشركات التى ستطرح فى البورصة ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، ضمت 23 شركة وبنكا، من بينها «مصر للتأمين»، ولم تشمل القائمة”مصر لتأمينات الحياة”.

وقال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة ستبدأ برنامجى الطروحات الحكومية، بطرح حصص من الشركات المدرجة فى البورصة أولا، ثم الشركات التى ستطرح لأول مرة فى السوق.

وأضاف بدوى فى تصريحات صحفية، أن الشركات التابعة لها المدرجة سيكون طرح حصص منها أسهل وأسرع، خاصة مع توفر الدراسات الخاصة بها، أما غير المدرجة فستحتاج إلى مزيد من الوقت للدراسة تجهيزها للقيد فى البورصة.

وأشار إلى أن شركة مصر للتأمين التى ستطرح لأول مرة فى السوق قد يتأخر طرحها إلى نهاية العام الجارى، من أجل تجهيز الدراسات الخاصة بها، باعتبارها من الشركات الكبيرة والمهمة.

وكشف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة «مصر لتأمينات الحياة» أن شركته تستعد لعملية الطرح فى البورصة بجانب «مصر للتأمين»، لافتا إلى أنه لم يتحدد حتى الآن نسبة الطرح بدقة، والتى ستتراوح ما بين 15 و%30.

وتتوقع الحكومة حصيلة بقيمة 80 مليار جنيه من طرح حصص فى الشركات، وذلك خلال مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا.

وأضاف عبد العزيز أن «القابضة للتأمين»، الشركة الأم، التى تدير ثلاث شركات تابعة هى مصر للتأمين ومصر للحياة ومصر للأصول العقارية، لم تحسم حتى الأن طريقة الطرح بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن هناك آليتين للطرح، إحداها طرح نسبة من أسهم الشركة فى الاكتتاب العام، والثانية زيادة رأس المال وتمويلها بالاكتتاب العام.

ويصل رأس المال المصرح به لمصر للتأمين إلى 8 مليارات جنيه، مدفوع منها النصف، فيما يصل لتأمينات الحياة إلى 3 مليارات جنيه، مدفوع منها النصف أيضا.

وكشف عبد العزيز، أن شركته انتهت من إجراءات تطبيق معايير الحوكمة وإدارة الخطر نهاية العام الماضى عبر شركتى «حازم حسن» و«إرنست آند يانج»، متعددة الجنسيات والتى تتخذ من لندن مركزا رئيسيا لعملياتها، مشيرا إلى أنه تم وضع ضوابط إدارة الخطر بجانب تأسيس قطاع للمراجعة الداخلية، وتأسيس إدارة للمخاطر.

وبلغ صافى أرباح مصر للتأمين 1.6 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2016 /2017، فيما بلغ 816.2 مليون جنيه لشركة مصر لتأمينات الحياة بنهاية نفس العام.

وفى المقابل بلغ إجمالى أقساط مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، الأقساط المباشرة وإعادة التأمين، 7 و3.3 مليار جنيه بنهاية 2016 /2017.