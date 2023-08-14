«مصر لتأمينات الحياة»: 500 دولار الحد الأدنى لقسط وثيقة «معاش بكرة» الدولارية بالتعاون مع البنك الأهلى

كشف للدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة أن الحد الأدنى لدفعات أقساط وثيقة معاش بكره الدولارية هو 50 دولار على أن يتم فتح الحساب اول مرة بقيمة 500 دولار.

واضاف عبد العزيز خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن وثيقة معاش بكره الدولارية بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى أن الحد الأقصى السنوى لقسط الوثيقة هو 10 آلاف دولار.

يمكن صرف معاش شهرى لمدة 15 سنة

وأوضح أن الوثيقة تمنح العميل معاش دفعة واحدة أو على دفعات لمدة 10 أو 15 سنة .

وأشار إلى أنه يمكن صرف المعاش فى سن الخمسين أو 55 او 60 أو 65 وفقا لرغبة العميل.

وكشف أن العميل سيحصل على نفس المزايا فى حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلى قبل الوصول إلى سن المعاش.

و أضاف أنه سوف يتم بيع الوثيقة للمصريين بالخارج عبر الموقع الالكتروني للشركة أو تطبيقها على الهاتف الجوال.

توزيع وثيقة معاش بكره بالجنيه فى 250 فرعا للبنك الأهلى

واعتبر أن المنتج هو اكليل لجهود تعاون الشركة مع البنك لافتا إلى أن أقساط وثيقة معاش بكره بالجنيه المصرى و التى يتم توزيعها عبر 250 فرعا للبنك الأهلى بلغت 8 مليار جنيه.

وأكد أن التعاون مع البنوك يمكن قطاع التأمين من استخدام أدوات جديدة لتحقيق الشمول المالى وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلي الإجمالي.