«مصر لتأمينات الحياة» تطلق نسختها المتطورة لقناة التسويق الموحدة رسميا لعملائها

أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة (MLI)، إحدى شركات مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال والرائدة في مجال تأمينات الحياة عن إطلاقها للنسخة الجديدة المتطورة لقناة التسويق الموحدة (Omni Channel)، وذلك في إطار جهود الشركة المستمرة نحو التحول الرقمي وتماشياً مع مبادرات الدولة المصرية للشمول المالي والاستدامة ورقمنة الاقتصاد ضمن رؤية مصر 2030، وذلك تشجيعاً لعملائها والأطراف المعنية على استخدام التكنولوجيا الحديثة بطريقة سهلة وفعالة.

ضمن خطة التحول الرقمى

يأتى إطلاق الـ”Omni Channel” ضمن استراتيجية شركة مصر لتأمينات الحياة التى أعلنت عنها الشركة منذ أكثر من ثلاث سنوات وبناءً عليه أطلقت عدة مبادرات وخططا استراتيجية لتحديث البنية التكنولوجية والتحول الرقمي مما جعلها اليوم محركا أساسيا لعمليات الشركة وكفاءتها التجارية.

واستطاعت الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية إحداث تطوير شامل في تطوير النظم وتكنولوجيا المعلومات وتحويل كل قطاعات الشركة لنظام مُميكن.

ويستهدف ذلك ربط كل القطاعات ببعضها البعض في حجم الأعمال والأداء الفني والمبيعات، إضافة إلى تمكين العملاء عن طريق التكنولوجيا وبالتالي يمكن لجميع العملاء استخدام جميع التطبيقات الرقمية وقنوات الدفع الإلكتروني المتاحة للحصول على الخدمات التأمينية والسداد عبر شبكة كبيرة من قنوات الدفع الإلكتروني وتشمل الموقع الرسمي للشركة وتطبيق الهاتف المحمول، ومن خلال المحافظ الإلكترونية eWallet، وخدمات فوري المتاحة و ماكينات الصراف الآلي ATM .

بهدف تسهيل المعاملات

وقامت شركة مصر لتأمينات الحياة بتطوير وإطلاق النسخة الجديدة لنظام (Omni Channel) القناة التسويقية الموحدة سعياً لتحقيق الراحة الكافية وتسهيل معاملات التأمين لعملائها الحاليين والمستقبليين، وذلك من خلال إتاحة نقاط اتصال رقمية تتضمن الموقع والتطبيق وخدمات الـ Chatbotالمتاحة على الفيسبوك والواتساب (Facebook-WhatsApp for business) أو الموقع الإلكتروني.

ويهدف إطلاق (Omni channel) إلى تقديم تجربة رقمية سلسة إضافة إلى تعزيز رضا العملاء، مع توفير منصة شاملة سهلة الاستخدام للحصول على معلومات حول خدمات شركة مصر لتأمينات الحياة وإتمام المعاملات التأمينية تحت مظلة رقمية واحدة فهى تتيح للعملاء عرض وتتبع وثائق التأمين الخاصة بهم ؛ تصفح المنتجات التأمينية المتاحة ؛شراء وثائق تأمين أونلاين.

ويتضمن ذلك الحصول على عروض أسعار مفصلة والمزايا التأمينية لكل وثيقة؛ حساب المعاش الجديد الخاص بوثيقة معاش بكره المقدمة حصرياً لعملاء البنك الأهلى؛ تقديم طلب خدمات ما بعد البيع ومتابعته؛ سداد الأقساط المستحقة أونلاين؛ تتبع الأقساط المسددة؛ الاستمتاع بخدمة استخدام المساعدة الفنية التي تقدمها خدمة الـ (Chabot؛ الاستمتاع بقنوات الدفع الكترونية المتعددة (المحافظ الإلكترونية – بطاقة ائتمان – طرق الدفع لفوري)؛ تحديد مواقع فروع الشركة ومقدمي الخدمات الطبية؛ تقديم المطالبات بكل سهولة؛ إدارة الحساب الشخصي على التطبيق وإرسال الملاحظات والمقترحات أو تقديم شكاوى.

مصر لتأمينات الحياة تستثمر فى التكنولوجيا

ومن جانبه، كشف الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة أن شركته تواصل الاستثمار فى التكنولوجيا وتعزيز دور فريق الدعم الفني ومركز الاتصالات والتكنولوجيا بغية التطوير المستمر لخدمات التأمين المختلفة وإثراء تجربة العميل، لافتا إلى أن شركته تهدف إلى تأمين مستقبل الأسر المصرية والأفراد وحمايتهم من المخاطر المستقبلية ودعمهم في تحقيق أهدافهم المالية.

وأضاف عبد العزيز أن شركته وضعت الأساس للمستقبل من خلال الاستثمار الجاد فى التكنولوجيا واعتبار الابتكار أحد أهم العناصر الرئيسية فى إستراتيجية الشركة وخطة التنمية المستدامة، موضحا أنه من خلال هذا الإطلاق الجديد للنسخة الجديدة المستحدثة للـ (OmniChannel ) .

وسوف تتمكن الشركة من وضع العميل في قلب عملية التأمين والوصول لقاعدة أكبر من العملاء المرتقبين وإثراء تجربة وخدمة العملاء بشكل عام ، مما يسهل على عملائها التعرف على وثائق التأمين المختلفة ويسهم بشكل عام فى نشر الوعى التأمينى على نطاق أوسع، حيث يتمكن العملاء من تحديد أهدافهم المالية المتماشية مع إمكانياتهم والتعرف على الحلول تأمينية التى تساعدهم على تحقيقها عبر الإنترنت.