مصر لتأمينات الحياة تطلق تطبيقها الأول على الأندرويد والآيفون

المال ـ خاص: أطلقت شركة «مصر لتأمينات الحياة» تطبيقها الإلكترونى الأول على الهاتف الجوال ليعمل على أنظمة «آندرويد» و»آيفون»، والذى يقدم خدمات جديدة للعملاء. كشف الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمصر حياة، أن شركته أطلقت التطبيق على…

المال ـ خاص:

أطلقت شركة «مصر لتأمينات الحياة» تطبيقها الإلكترونى الأول على الهاتف الجوال ليعمل على أنظمة «آندرويد» و»آيفون»، والذى يقدم خدمات جديدة للعملاء.

كشف الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمصر حياة، أن شركته أطلقت التطبيق على المتاجر الإلكترونية، ليكون متاحًا للعملاء تحميله والاستفادة بها على هواتفهم الجوالة ويتضمن إمكانية تسجيل العميل الحالى بياناته والدخول على التطبيق عبر رقم كودى على إيصال الدفع بوثيقته وإدخال تاريخ ميلاده ليستطيع العميل رؤية وثيقته وسداد الأقساط عن طريق استخدام بطاقات الدفع والائتمان البنكية مع معرفة مواعيد استحقاق الأقساط أيضًا.

وأضاف عبدالعزيز أن التطبيق يتيح أيضًا تسجيل العملاء الجدد ويمكنهم الاطلاع على وثائق الشركة على التطبيق وطلب شراء أى منها، ومن ثم يتواصل معه أفراد الجهاز التسويقى لإتمام عمليات الاصدار كما يقدم التطبيق جميع عناوين وأرقام هواتف فروع الشركة وخريطة العناوين عبر خرائط جوجل.

وأكد أن التطبيق يتيح أيضًا لأفراد الجهاز التسويقى إرسال عروض للعملاء بعدد 28 منتج خاص بالشركة على البريد الإلكترونى للعميل بصيغ pdf لتسويق تلك المنتجات وزيادة حجم المبيعات، معتبرًا أن التطبيق نقلة نوعية كبيرة فى عمل الشركة.

وكشف عن تطوير الموقع الإلكترونى للشركة والربط بينه وبين التطبيق ليكون لهما نفس الشكل والواجهة والمزايا لتوفير الوقت والجهد والتسهيل على العملاء وافراد الجهاز التسويقى.

ومن جهة أخرى غيرت الشركة شعارها من «استثمار للعمر» إلى «بكره يبدأ النهارده» مع تعديل طفيف فى لوجو الشركة فى إطار التحديث المستمر ومواكبة لغة العصر وجذب العملاء وتطوير قنوات التسويق والبيع.