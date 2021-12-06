مصر لتأمينات الحياة تستهدف تسويق منتجاتها فى 250 فرعا لـ«البنك الأهلى»

ارتفاع عدد عملاء «معاش بكره» إلى 100 ألف عميل

تستهدف شركة «مصر لتأمينات الحياة» تسويق منتجاتها عبر 250 فرعا للبنك الأهلى المصرى بنهاية الربع الأول من العام المقبل 2022.

كشف الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذى لشركة «مصر لتأمينات الحياة»، انها تسوق منتجاتها عبر 185 فرعا للبنك الأهلى المصرى حاليا، وتستهدف زيادتها إلى 250 فرعا خلال الربع الأول من العام المقبل وذلك فى إطار خطة الشمول المالى وحرصاً منها على توفير منتجات تلبى متطلبات واحتياجات جميع شرائح المجتمع.

وأضاف عبد العزيز أن شركته تسوق وثيقة «معاش بكره» والتى كانت نتاجاً لاتفاقية التأمين البنكى مع البنك الأهلى المصرى، مشيرا إلى أن عدد عملاء الوثيقة بلغ 100 ألف عميل حتى الآن وأوضح أن الوثيقة تتميز بالمرونة وتتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة والتى يتم تحديدها استناداً إلى قدراتهم واختياراتهم وخططهم المالية ويتمكن العملاء من إصدار الوثيقة بمبلغ تأمينى يبدأ من 500 جنيه كحد أدنى إلى 60 ألف جنيه كحد أقصى مع الحرية التامة فى اختيار مدة البرنامج التأمينى الخاص بهم.

وأكد عبد العزيز أنه يمكن لجميع العملاء استخدام كافة التطبيقات الرقمية وقنوات الدفع الإلكترونى المتاحة للحصول على الخدمات التأمينية والسداد عبر شبكة كبيرة من قنوات الدفع الإلكترونى وتشمل الموقع الرسمى للشركة وتطبيق الهاتف المحمول، ومن خلال المحافظ الإلكترونية، خدمات فورى المتاحة وماكينات الصراف الآلى ATM.

جدير بالذكر أن شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلى المصرى أطلقا «وثيقة معاش بكره» فى فبراير 2020، بحضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وباسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين وعدد من كبار مسؤولى وقادة القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى وريادة الأعمال.