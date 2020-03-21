مصر لتأمينات الحياة توجه العملاء لإستخدام التطبيقات الرقمية لترويض كورونا

في محاولة لترويض فيروس كورونا ، وجهت شركة مصر لتأمينات الحياة- إحدي الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين- عملائها استخدام كافة التطبيقات الرقمية وقنوات الدفع الإلكتروني المتاحة بالفعل للحصول على الخدمات التأمينية المختلفة وكذلك سداد الأقساط المستحقة وذلك عبرشبكة كبيرة من قنوات الدفع الإلكتروني.

وتأتي مخاطبة مصر لتأمينات الحياة، للعملاء بسداد الأقساط إلكترونيا، في إطار حرصها على سلامة وراحة عملائها ، وتنفيذاً للإجراءات الوقائية الموصى بها من وزارة الصحة، لتقليل الاتصالات الشخصية ، وتخفيض التعاملات النقدية، يمكن لعملاء شركة مصرلتأمينات الحياة .

وسائل الدفع الإلكتروني لأقساط مصر لتأمينات الحياة

وتضم قائمة وسائل الدفع الإلكتروني ، كلًا من ، الموقع الرسمي misrlife.com وتطبيق الهاتف المحمول Mobile App لشركة مصر لتأمينات الحياة ، بالإضافة الي منافذ فوري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والمنتشرة في فروع الشركة ، وكذلك من خلال المحافظ البنكية Mobile wallets، علاوة علي خدمات فوري المتاحة على ماكينات الصراف الآلي ATM للبنك الأهلي المصري.

قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، أن شركته وتوابعها، تحرص على اتباع كافة سبل الوقاية وحماية شركائها سواء عملائها أوموظفيها من كافة الأمراض والحد من انتشارها. لذا تقوم شركات مصر القابضة للتأمين بحث عملائها على التعامل من خلال طرق الدفع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية في الحصول على الخدمات التأمينية المختلفة وسداد الأقساط التأمينية ومعرفة كل ما هو جديد فيما يتعلق بخدمات الشركات. باسل الحيني

وقال الدكتور، أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، أنه في إطارالإجراءات الرامية للحد من انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تستمر مصر لتأمينات الحياة في تعزيز فريق الدعم الفني ومركز الاتصالات، وذلك لتسهيل تأدية الخدمات التأمينية المختلفة، بالإضافة لإتاحة كافة سبل الدفع الإلكترونية عبر شبكة كبيرة من قنوات الدفع تتيح لعملائنا سداد الأقساط مباشرة لتخفيض التعاملات النقدية”. أحمد عبد العزيز

أضاف، أن شركة مصر لتأمينات الحياة تعتبر من أولى الشركات التي بدأت تقديم خدماتها إلكترونياً سواء على مستوى تقديم الخدمة أو عمليات تحصيل الأقساط وإتاحه كافة المعلومات لعملائها في أي وقت عبر كافة الوسائل الرقمية وكذلك مركزالاتصالات وذلك تسهيلأ على العملاء وتوفيراً للوقت والجهد، بالإضافة إلى تأمين عمليات الحصول على المعلومات أو سداد الأقساط والحد من التعاملات النقدية حيث أن الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المجالات هدفها الرئيسي تقديم أفضل خدمة لعملائنا وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.