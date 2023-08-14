«مصر لتأمينات الحياة» تدشن منصة رقمية للاكتتاب بوثيقة «معاش بكره بالدولار»

أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة موقعًا إلكترونيًّا متكاملًا يتضمن مواد تعريفية وإعلامية، لتوضيح خصائص ومميزات وثيقة “معاش بكره بالدولار”، حيث إنها أول بوليصة رقمية، بداية من إجراءات الشراء إلى إتمام عملية الدفع، مع إمكانية احتساب الأقساط والمزايا التأمينية إلكترونيًّا.

قال أحمد عبد العزيز؛ العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، إن الشركة، بالتعاون مع البنك الأهلي، دشّنا أول وثيقة معاش بالدولار (معاش بكره) للمصريين المقيمين بالخارج، ضمن فاعليات أقيمت بمقر هيئة الرقابة المالية،

بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، والدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لتأمينات الحياة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة بالبنك.

وصرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن المنتج الجديد يستهدف إتاحة برنامج تأميني يوفر الحماية والادخار للعملاء المصريين المقيمين بالخارج،

إضافة إلى تأمين مبالغ تقاعدية لهم عند بلوغ سن الاستحقاق، لتوفير حلول استثمارية وادخارية وتأمينية لهم.

وأشار إلى أن ذلك يأتي استكمالًا للتعاون المثمر بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، بعد طرح منتج “معاش بكره بالجنيه” في فبراير 2020، بعدما لقي قبولًا كبيرًا من العملاء، بفروع البنك البالغة 250 والمنتشرة بأنحاء البلاد.

وأضاف أن البنك يدرس طرح مجموعة جديدة من المنتجات التأمينية، وفقًا لحاجة العملاء؛ تعزيزًا للنجاح الذي أثمرت عنه تلك الشراكة،

مؤكدًا أن “معاش بكره بالدولار” من أهم الاتفاقيات الموقَّعة في قطاع التأمين البنكي، الذي أصبح من إستراتيجيات تحقيق طفرة كبيرة في منتجات التغطيات.

وأشار إلى سعي البنك لتقديم خدمات مميزة، تلبي احتياجات العملاء، مضيفًا أن المصرف حريص بصفة مستمرة على اتخاذ الإجراءات أو الإصدارات الداعمة بشكل عملي منظومة الشمول المالي، لخدمة خطط التنمية بمصر و”رؤية 2030″.