مصر لتأمينات الحياة تخطط للتوسع فى الإعادة الوارد

المال ـ خاص قال أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة "مصر لتأمينات الحياة"، إن خطة شركته للتوسع فى إعادة التأمين الوارد، التى بلغت 20 مليون جنيه، نهاية يونيو الماضى، فيما تستهدف تحقيق 60 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى، عبر التركيز على أسواق التأمين الآسيوية، والإفريقية بجانب السوق المحلية. و

المال ـ خاص

قال أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة “مصر لتأمينات الحياة”، إن خطة شركته للتوسع فى إعادة التأمين الوارد، التى بلغت 20 مليون جنيه، نهاية يونيو الماضى، فيما تستهدف تحقيق 60 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى، عبر التركيز على أسواق التأمين الآسيوية، والإفريقية بجانب السوق المحلية.

وأشار إلى أن المؤشرات الأولية للمركز المالى للشركة فى 30 يونيو، تفيد أن شركته حققت 3.3 مليار جنيه أقساط نهاية يونيو الماضى، مقابل 2.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة نمو %18، فيما بلغ حجم المطالبات نهاية يونيو 2.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.4 مليار جنيه، خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو %4.2.

وأوضح أن شركته تسعى لتحقيق 3.9 مليار جنيه أقساطًا، خلال العام المالى الجارى، والتركيز على التوسع فى الإصدار الإلكترونى للوثائق، والتأمين الطبى، وتدرس الشركة إصدار 3 منتجات تأمين طبى فردى؛ خلال العام الجارى، وأن شركته حققت %20 نموًا فى فرع التأمين الطبى خلال العام الماضى.

وكشف عن أن حجم استثمارات الشركة ارتفع إلى 26 مليار جنيه، نهاية يونيو مقابل 19 مليارًا، خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة نمو %36.8.

وأوضح أنه أضاف 1500 منتج جديد، للجهاز الإنتاجى للشركة، ليترفع عدد أفراد الجهاز الإنتاجى إلى 5600 منتج حاليًا، بهدف زيادة معدل النمو فى الأقساط، لا سيما تأمينات الحياة الفردية، التى حققت نموًا فى الإصدارات بنسبة %26.

ولفت إلى أن استحواذ محفظة التأمين الفردى بشركته على %55 من إجمالى محفظة الأقساط مقارنة بـ %45 للتأمينات الجماعية، كاشفًا عن استحواذ شركته على %80 – 90 من محفظة الجماعى، بنشاط الحياة بالسوق.