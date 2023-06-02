«مصر لتأمينات الحياة» تحصد جائزة أفضل شركة تأمين في أفريقيا لعام 2023

حصدت شركة مصر لتأمينات الحياة جائزة أفضل شركة تأمين في القارة الأفريقية لعام 2023 (African Insurance Award) تحت رعاية المنظمة الأفريقية للتأمين AIO. وقد تم الإعلان عن هذا الفوز خلال إحتفالية نظمتها AIO بالتعاون مع شركة African Re للشركات الأفضل أداءً بالأسواق الأفريقية.

وقد جاء هذا الفوز تقديراً لتميز الشركة خلال العام الماضي وتصدرها القمة على مستوى شركات التأمين في القارة الأفريقية، من خلال المؤشرات المالية القوية للشركة ولتنوع حلولها التأمينية المبتكرة التي تتناسب مع كافة إحتياجات طوائف الشعب المصري، هذا وبالإضافة إلى تصدرها شركات التأمين في التحول الرقمي وتقديم حلول وخدمات رقمية متميزة.

وبهذه المناسبة قال الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة : “أننا فخورون جداً بهذا الفوز بجائزة African Insurance Award، وأن هذا التكريم يعكس جهود وتفاني جميع الزملاء العاملين بشركة مصر لتأمينات الحياة، وبالنيابة عن مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة وجميع العاملين بها نتقدم بخالص الشكر والتقدير لعملائنا الكرام على ثقتهم الغالية بنا ونعدهم بالإستمرار في تقديم حلول وخدمات تأمينية مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية وفي التطوير المستمر للإسهام في دعم خطط الدولة في نمو الإقتصاد الوطني المستدام والسوق المالي المصري”.

مضيفاً : “أن هذا الفوز يثبت قدراتنا على الحفاظ على مكانتنا كشركة تأمينات حياة رائدة في المنطقة لأكثر من 120 عام وعلى التطوير المستمر لنتمكن من دعم جميع عملائنا على تحقيق أهدافهم المالية وتأمين الأسر المصرية ضد المخاطر. نحن ملتزمون تماماً بتقديم أفضل الحلول التأمينية الجديدة والفريدة من نوعها التي تمكن الشركة وعملائها من الاستثمار والإدخار والتأمين بطرق أكثر إستدامة”.