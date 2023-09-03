«مصر لتأمينات الحياة» تتفق مع بنك SAIB على خطة لتسويق منتجاتها عبر فروعه

تم الاتفاق على التعاون بين شركة مصر لتأمينات الحياة وبنك SAIB على الخطة المستقبلية لتسويق الخدمات والبرامج التأمينية لعملاء البنك من خلال فروعه.

وياتى ذلك استمرارا للشراكة بين شركة مصر لتأمينات الحياة وبنك saib تم الاتفاق على الخطة المستقبلية لتسويق الخدمات والبرامج التأمينية لعملاء البنك من خلال فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وحضر التوقيع الدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة وطارق الخولى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك.

وأقيمت مراسم الاتفاقية في المركز الرئيسي للبنك وبحضور كل من طارق عبده نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات المصرفية وعمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع والاتصال المؤسسي وكريم طه رئيس منتجات التجزئة المصرفية وأحمد حمدي رئيس منتجات الخصوم والتأمين والتأمين البنكي ومحمد الطويل رئيس منتجات التأمين و التأمين البنكي وكذلك محمد محمود مدير عام التأمين البنكي و نيفين عادل رئيس قطاع التسويق بالشركة.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتامينات الحياة إلى أن إطلاق هذا التعاون لتسويق المنتجات والحلول التأمينية للشركة عبر فروع البنك يأتي في إطار اهتمام الشركة لتقديم الخدمات التأمينية التي تتناسب مع احتياجات واختيارات العملاء وخططهم المالية وسعيا للوصول لأكبر قاعدة من العملاء من مختلف فئات المجتمع المصري ونشر ثقافة التأمين والادخار والاستثمار على نطاق أوسع وهو ما يسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية الشركة التي تهدف إلى تأمين الأسر المصرية ضد المخاطر ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية.

ومن ناحيته، أعرب طارق الخولي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك عن سعادته بالتعاون مع واحدة من الكيانات الوطنية الرائدة في مجال تقديم الخدمات التأمينية.

وأضاف أن البرامج التأمينية التي سيتم تقديمها من خلال هذه الاتفاقية تعزز خطة البنك الإستراتيجية لتلبية جميع احتياجات عملائه من كل شرائح المجتمع، وتهدف لتقديم الحماية والاستثمار للعميل عند انتهاء الوثيقة، مما يساهم في تحقيق أهداف الشمول المالى.

كما أشار عمرو نصير إلى حرص البنك على التنوع في الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية التي يقدمها، وأضاف أن البنك يعمل على توفير حلول استثمارية ميسّرة لعملائه تتناسب مع خططهم المالية ومتطلبات حياتهم بمزايا تأمينية تحقق لهم حياة لائقة وآمنة حيث يضع البنك مصلحتهم على رأس أولوياته. وتختلف مدد الوثائق ودورية الأقساط وفقًا لاختيارات العميل توافقًا مع احتياجات وقدرات العميل المالية.

ومن ناحيه أخري، أكد محمد محمود مدير عام التامين البنكي انه من خلال الاتفاقية التي تعكس الثقة بين الشركة والبنك وتتيح الشركة سبعة منتجات تأمينية تناسب جميع شرائح المجتمع المصري، وتلبي كافة احتياجات العملاء، وهي وثيقة مصر معاش، ووثيقة مصر الثلاثية، ووثيقة مصر استثمار، ووثيقة مصر استثمار وحماية، ووثيقة مصر استثمار ورعاية، ووثيقة حماية ووثيقة حماية بلس.