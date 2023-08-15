«مصر لتأمينات الحياة» تترقب موافقة «القابضة» على طرح 45% من أسهمها

كشف الدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة أنها أنهت جميع استعداداتها لطرح حصة من أسهمها فى البورصة، مشيرا إلى أنها تترقب موافقة الملاك (القابضة للتأمين).

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» على هامش المؤتمر – أن الحصة المستهدفة للطرح فى البورصة تقدر بـ%45 من الأسهم.

والجدير بالذكر أن مصر القابضة وقعت بروتوكول تعاون خلال الأونة الأخيرة مع صندوق مصر السيادى، يتولى بموجبه الاخير الترويج لطرح %25 من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة – التابعة لمجموعة القابضة – بالبورصة المصرية.

وكانت القابضة للتأمين قد عينت شركة إن آى كابيتال مستشارا لعملية الطرح، كما تعاقدت أيضاً مع شركة ارنست أند يونج لتعمل بجانب مكتب BDO خالد وشركاه لتأهيل الشركة للتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى مكتب زكى هاشم مستشارا قانونيا.