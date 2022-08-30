مصر لتأمينات الحياة تبيع جزءا من حصتها فى الشمس للإسكان والتعمير بقيمة 15.2 مليون جنيه

أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير عن بيع مصر لتأمينات الحياة 1.8 مليون سهم من حصتها فى الشركة بقيمة إجمالية قدرها 15.2 مليون جنيه تقريبا.

وأظهر إفصاح منشور عن الشمس للإسكان والتعمير على شاشة التداول انخفاض نسبة مساهمة مصر لتأمينات الحياة بعد العملية من 12.8% إلى 11.9% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 8.05 جنيه ،وجرى تنفيذها عبر شركة الرواد لتداول الأوراق المالية ، وأظهر الإفصاح ارتباط مصر لتأمينات الحياة بشركة مساهمة أخرى تستحوذ على 18.72% من الأسهم (مصر للتأمين).

هيكل ملكية الشمس للإسكان والتعمير وخريطة أكبر المساهمين فوق 5%

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى266.8 مليون جنيه موزعا على 266.8 مليون سهم بقيمة إسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها، بين القابضة للتشييد والتعمير (أكبر المساهمين) بنسبة 44.5 %، كما تستحوذ مصر للتأمين على 18.7%.

بينما تستحوذ مصر لتأمينات الحياة على 11.9 % (بعد الصفقة) ، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية مرسل بتاريخ 17 يوليو الماضى.

وأعلنت الشمس للإسكان فى يونيو الماضى عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.15 جنيه للسهم تصرف لصغار المساهمين دفعة واحدة ، بينما تصرف على دفعتين لكبار المساهمين.

وبدء صرف التوزيع على صغار المساهمين اعتبارا من 29 يونيو الماضى ، بينما سيجرى الصرف لكبار المساهمين على دفعتين (27 يوليو و28 سبتمبر القادمين)،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة سابقا.

ارتفاع أرباح الشركة إلى 85 مليون جنيه فى النصف الأول

وأظهرت أحدث نتائج أعمال نصفية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 59% لتسجل 85.5 مليون جنيه خلال النصف المنتهى يونيو الماضى مقارنة بنحو 53.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف المذكور إلى 174 مليون جنيه مقارنة بإيرادات بلغت 132.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

كما كشفت نتائج أعمال ربعية أسبق تراجع صافى أرباحها بنسبة 64.6% خلال الربع الأول المنتهى مارس لتسجل 17.42 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 49.26 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2021.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 50.18 مليون جنيه خلال الربع مقارنة بمبيعات بلغت 117.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021 ، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة المصرية 30 مايو الماضى.

كما أظهرت آخر نتائج أعمال سنوية تسجيل صافى ربح قدره 81.5 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 149.6 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وانخفضت مبيعات الشركة إلى 224.5 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 327 مليون جنيه خلال خلال العام السابق 2020.

وتعمل الشمس للإسكان منذ عامين في مشروع (سولانا) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتتوقع أن يحقق مبيعات بقيمة مليار جنيه، وفقًا لتقديرات اللواء محمود مغاورى، رئيس مجلس الإدارة الراحل.

وأعلنت الشركة فى يناير الماضى إسناد أعمال تطوير مشروع (سولانا) بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى شركة أوليف ترى للمقاولات والاستثمار العقاري بعد اجراء مزايدة محدودة حسمتها لجنة مشكلة من الشركة.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إنها ستحصل على 36% من إيرادات المشروع بينما ستحصل أوليف ترى للمقاولات على 64% وفقا لبنود الاتفاق بينهما.