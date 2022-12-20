مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري يطلقان باقة جديدة من منتجات التأمين البنكي

أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري خدمات التأمين البنكي الجديدة , ويأتي ذلك التعاون امتدادا للشراكة الاستراتيجية بين الكيانين، والتي أطلقت في فبراير 2020 من خلال منتج معاش بكره، والذي يقدم حصريا من خلال فروع البنك الأهلي المصري.

صرح بذلك الدكتور احمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتامينات الحياة احدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين برئاسة الاستاذ باسل الحيني رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والذي اكد أن إطلاق الباقة الجديدة من منتجات التأمين البنكي تتناسب مع احتياجات واختيارات العملاء وخططهم المالية.

وأوضح أن هذا التعاون أثمر من قبل على إطلاق وثيقة “معاش بكره”، وهو ما يتم سعيا للوصول لأكبر قاعدة من العملاء من مختلف فئات المجتمع المصري ونشر ثقافة التأمين والادخار والاستثمار على نطاق أوسع وهو ما يسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية الشركة التي تهدف إلى تأمين الأسر المصرية ضد المخاطر ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية.

ومن جانبه أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك الأهلي دائمًا ما يضع مصلحة عملائه على رأس أولوياته من خلال توفير حلول استثمارية ميسّرة تتناسب مع خططهم المالية ومتطلبات حياتهم بمزايا تأمينية تحقق لهم حياة لائقة وآمنة، مشيرا إلى أن مثل تلك الشراكات تساهم في تحقيق أهداف الشمول المالي ونمو الاقتصاد الوطني .

وأشار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن إطلاق الباقة الجديدة من منتجات التأمين البنكي والتي تضم أربع وثائق (مصر استثمار، مصر حماية واستثمار، مصر الثلاثية، مصر استثمار ورعاية) تأتي لإتاحة خدمات تأمينية جديدة تخدم كافة فئات المجتمع، بهدف تقديم الحماية والاستثمار للعميل عند انتهاء الوثيقة طبقا لمعدلات استثمار الشركة أو مبلغ التأمين في حاله الوفاة او العجز حسب شروط الوثيقة، بالإضافة الى وثيقتين تقدما الحماية فقط (مصر حماية ومصر حماية بلس).

وأضاف أن هذا التعاون يعد استثمارا للنجاح الذي تم تحقيقه والذي أثمر عن تحقيق نجاح منذ بداية التعاقد عن طريق مبيعات تصل الى أكثر من 250 ألف وثيقة، حيث أن مدة الوثائق تبدأ من 5 سنوات وحتى 30 سنه وفقا لاختيارات العميل بما يتناسب مع احتياجاته المالية توافقا مع مدد الوثائق ومبلغ التأمين.

ومن جانبه اشار محمد محمود مدير عام التامين البنكي بشركة مصر لتامينات الحياة إلى أن الخدمات التأمينية الجديدة متاحة لكافة فئات المجتمع، حيث يتم تسويق الوثائق من خلال فروع البنك الأهلي المصري المتاح بها الخدمة والتي بلغ عددها 250 فرع منتشرة على مستوى الجمهورية حتي الان مقارنة ب 14 فرع فقط في بداية طرح المنتج، ومن المخطط كذلك ان يصل عدد الفروع إلى 300 فرع في بداية 2023.