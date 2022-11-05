«مصر لتأمينات الحياة» الأولى في حصتها السوقية لأول 8 شهور من 2022 (جراف)

تصدرت “مصر لتأمينات الحياة” شركات القطاع في حصتها السوقية منذ بداية يناير إلى آخر أغسطس 2022، حيث بلغت نسبة 15.74% من إجمالي أقساط السوق، بينما وصلت نسبة الأقساط التي حصلتها “مصر للتأمين” لذات الفترة 13.64%، لتكون بذلك في المركز الثاني.

في حين أن المركز الثالث كان لـ”أليانز لتأمينات الحياة – مصر”، التي بلغت نسبة أقساطها المحصلة 11.41% من إجمالي الحصص المحصلة في الفترة من يناير إلى أغسطس 2022، وحل بعدها “أكسا لتأمينات الحياة – مصر” بنسبة سجلت 7.29%.

“ثروة لتأمينات الحياة” صاحبة المرتبة السابعة بنسبة 4.21%

وبلغت نسبة أقساط “متلايف لتأمينات الحياة” المحصلة 7.24% من إجمالي الحصص السوقية للشهور الـ8 الأول 2022، لتحل بذلك في المركز الخامس، بينما جاءت “جي أي جي مصر – حياة تكافل” في المرتبة السادسة عن نفس الفترة، بنسبة 4.84%، أما “ثروة لتأمينات الحياة” فقد حصّلت أقساطًا بنسبة 4.21%، لتكون بذلك السابعة.

“أليانز للتأمين – مصر” في الترتيب الثامن بنسبة 3.97%

واستقرت “أليانز للتأمين – مصر” في المركز الثامن، بحصة سوقية منذ بداية يناير إلى آخر أغسطس 2022 بلغت نسبتها 3.97% من الإجمالي، في حين أن المرتبة التاسعة أخذتها “جي أي جي للتأمين – مصر”، التي حصّلت أقساطًا بواقع نسبة 3.69%، وجاءت “أورينت للتأمين التكافلي – مصر” بنسبة محصلة قدرها 3.28%، لتكون العاشرة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد كشفت في تقريرها للأنشطة غير المصرفية للفترة من بداية يناير إلى آخر أغسطس 2022 عن مؤشرات النسب السوقية لشركات التأمين في ذات المدة، والتي بلغت به الحصص الأقل من 3% لمؤسسات القطاع من غير الـ10 الأوائل 24.69% من الإجمالي.

والجراف التالي يوضح نسب الحصص الـ10 الكبرى لشركات التأمين في الفترة من بداية يناير إلى نهاية أغسطس 2022: