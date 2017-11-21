مصر لإنقاذ المصير العربى.. كيف؟ 2-2

ليست الأزمة العربية كما توريها قرارات منظمتها فى السنوات الأخيرة وليدة اليوم- أو عن الأوضاع المأساوية التى لحقت بها- بأقله- منذ مطلع تسعينيات القرن الماضى، سواء كانت بسبب حروب الخليج الثلاث أو كتوابع لإرهاصات الربيع العربى.. بقدر ما هى نتيجة «الغيرة الدبلوماسية» بين الوحدات السياسية للعالم العربى.. ربما منذ تقسيمها بمقتضى اتفاقات سايكس- بيكو 1916، إذ تفاقمت الخلافات البينية منتصف الخمسينيات.. سواء بسبب معركة الأحلاف (بغداد- السنتو- مشروع إيزنهاور..) أو لذلك التنافس المطرد بين التقدميين والمحافظين.. إلى احتدام التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية.. ناهيك عن تداعيات الحرب الباردة بين الشرق والغرب، ودون استثناء تعقيدات الحرب والسلام مع إسرائيل.. التى أفضت بنهاية السبعينيات إلى انعزال مصر- عربياً- ومن ثم إلى عجز القاطرة العربية عن التقدم بدونها إلى الأمام، ولأربعة عقود تالية.. انحسر خلالها دورها الإقليمى.. بحيث لم تفلح التيارات الراديكالية ولا المال العربى عن شغل الفراغ الناشئ عن تخلى مصر.. التى كادت تتعرض منذ -2011 كأخريات- إلى حروب أهلية تطيح بها.. لولا انتفاضة الشعب والجيش فى يونيو 1913، ولتشهد البلاد منذئذ ما يشير إلى متغيرات مثيرة، سواء بالنسبة لأوضاعها الداخلية أو تحركاتها الخارجية.. تبدو معها مصر وكأنها بصدد عهد جديد.. لا يقتصر عليها فحسب- حال نجاحه- بل إلى استعادة المكانة والدور الذى من المفترض مساهمته فى انقاذ المصير العربى المتدهور من أيدى الغير.. سواء من الجارات الإقليميات غير العربيات أو تلك القوى الآتية للهيمنة عليه من وراء البحار، ذلك من دون «تطرف قاصر» أو «صدمات كهربائية» أو «أوليجاركية فاسدة»، كسياسات صبغت الحياة السياسية والمجتمعية المصرية خلال القرن الأخير تقريباً.

إلى ذلك، من الطبيعى أن تتجه مصر، بادئ ذى بدء، إلى تأكيد أوضاعها الداخلية- أمنياً واقتصادياً- على النحو الجارى غير المسبوق، ببطء لكن بثبات، وبالتوازى مع مراجعة تحركاتها الخارجية، بدءًا بالعمل منذ صيف 2013 عبر منظومة 2+2 بين وزيرى الخارجية والدفاع لكل من مصر وروسيا- لتمضى علاقاتهما إلى أقرب ما يكون إلى عهدها الذهبى فى السابق، ذلك مع تجنب التفريط فى العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.. التى لم تبادلها مصر فى عهد إدارة «أوباما» ما من شأنه تدهور العلاقات بين البلدين، وليتوازى التقدم فى علاقاتها مع الصين- ومجمل الدول الآسيوية- مع ما تحرزه مصر من نتائج إيجابية مع الدول الأوروبية الرئيسية فى غرب القارة وشرقها وفى أرض الوسط (..)، ومن تأمين علاقات مصر مع القوى الكبرى والاقتصادات الصاعدة.. تستعيد دورها الأفريقى على النحو الإيجابى المشهود فى السنوات الثلاث الأخيرة.. بما فى ذلك رعايتها لإعادة الاستقرار إلى دولة جنوب السودان، ولتبقى سياستها العربية والشرق أوسطية مربط الفرس لتأمين دورها الفعال فى الإقليم بمجمله، سواء برعاية المصالحة الفلسطينية توطئة لمباشرة معضلات التسوية النهائية للصراع العربى مع إسرائيل أو بوقوف القاهرة على مسافة إيجابية وحدة مع مختلف الفرقاء فى لبنان.. ما يدعم عروبة هذا البلد الصغير المركزى- سياسياً وفكرياً- الأمر الذى ينعكس بطبيعة الحال على الأزمة السورية التى تحرص مصر على إعلان وقوفها إلى جانب سيادة سوريا ووحدة أراضيها، جنباً إلى جنب مع تنامى العلاقات السياسية والاقتصادية مع العراق، كما لا تدخر القاهرة وسعاً بشتى السبل والوسائل لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.. ذلك فى إطار دورها «الوصلة» بين كل من سياسات غرب البحر المتوسط.. وشرق البحر (قمة ثلاثية مع اليونان وقبرص هذا الأسبوع)، وليس آخراً فيما يتصل بأمن منطقة الخليج والبحر الأحمر.. الذى «لا ينفصل عن الأمن القومى المصرى».. وحيث تتنافس القوى الكبرى على إقامة واستئجار قواعد مشاطئة لهذا الشريان الملاحى العالمى الهام، ما يمكن القول معه بامتداد الجهد الاستراتيجى لمصر – من خلال أسطوليها الشمالى والجنوبي- لتغطية المنطقة الممتدة من مضيق جبل طارق غرباً- عبر قناة السويس- إلى مضيق باب المندب جنوباً، الأمر الذى يؤمن الرقع العربية الجغرافية عبر الممرات المائية (والبرية)، ما يعزز استعادة مصر لدورها العربى والإقليمى.

ما سبق غيض من فيض للتحركات الأخيرة لمصر.. التى تتصدر العرب فى تصنيف الدول الأفضل (..) فى العام 2017 (المعهد الألمانى «GFK» لأبحاث السوق) ما تصدق معه جهودها نحو لم شمل العرب- حال استجابتهم- -إذ لأمكن عندئذ انقاذ المصير العربى.