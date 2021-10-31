عقـــارات

«مصر لإدارة الأصول» تطلق حمله ترويجية بشعار «للإيجار»

خلال مؤتمر التطوير العقاري الخامس -مستقبل التنمية العمرانية في مصر
أماني عوض 11:58 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21 11:58 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21

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قال محمد جلال الرئيس التنفيذي لشركة مصرلإدارة الأصول، إن شركته تعد من أكبر الكيانات الحكومية المالكة لأصول عقارية يتم تأجيرها، لافتًا إلى أن الشركة تقدم خدمات يومية لـ 52 ألف عميل.

وأضاف جلال، خلال مؤتمر التطوير العقاري الخامس -مستقبل التنمية العمرانية في مصر- الذي تنظمه شركة “المال.جي.تي.إم”، اليوم الأحد، أن الشركة ستطلق حملة ترويجية لشعار “للإيجار”.

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وانطلقت فعاليات مؤتمر «المال جى تى إم» العقارى الخامس بفندق النيل ريتز كارلتون، تحت عنوان «مستقبل التنمية العمرانية فى مصر»، وسط حضور مسئولى كبرى شركات التطوير العقارى، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم.

ويشهد المؤتمر نقاشًا متبادلًا ما بين الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقارى والخدمى، حول مناخ الاستثمار العقارى فى المرحلة الراهنة، وفرص التطور فى عدة مناطق حيوية فى مصر على غرار المدن العمرانية الجديدة، ومنطقتى شرق وغرب القاهرة، بخلاف المشروعات الشاطئية والساحلية.

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ويتضمن المؤتمر عقد جلسة متخصصة عن التطور فى المدن العمرانية الجديدة، والتى تشهد زخمًا لافتًا من شركات التطوير العقارى لإنشاء مشروعات بها، لمناقشة قدرة تلك المدن على مواصلة جذب مزيد من المطورين، وكيفية نجاح الشركات فى التسويق الجيد لمشروعاتها سواء بآجال السداد الطويلة أو التنافسية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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