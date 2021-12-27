مصر لإدارة الأصول تطرح المركز التجاري الإداري بالتجمع الخامس بحق الانتفاع

طرحت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، للراغبين من الشركات والمستثمرين مبنى المركز التجاري الإداري بمنطقة التجمع الخامس للإيجار، بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما كصفقة واحدة.

وتعد شركة مصر لإدارة الأصول العقارية احدى شركات مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ووفقا للشركة، يقع مبنى المركز التجاري الإداري المطروح للإيجار على قطعة الأرض رقم (37) المستثمرين الجنوبية، بمنطقة التجمع الخامس، أمام الجامعة الأمريكية بوابة (4).

وأفادت مصر لإدارة الأصول العقارية بأن الراغبين من الشركات والمستثمرين في إيجار المبنى التقدم بالعروض باسم “العضو المنتدب التنفيذي”، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر الحالي حتى الخميس الموافق 6 يناير المقبل، وذلك في مقر الشركة الرئيسي.

وعلى صعيد متصل، قال محمد جلال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إن شركته تعد من أكبر الكيانات الحكومية المالكة لأصول عقارية يتم تأجيرها، لافتًا إلى أن الشركة تقدم خدمات يومية لـ 52 ألف عميل.

وأضاف جلال، مؤخرا خلال مؤتمر التطوير العقاري الخامس -مستقبل التنمية العمرانية في مصر- الذي تنظمه شركة “المال.جي.تي.إم”، أن الشركة ستطلق حملة ترويجية لشعار “للإيجار”.