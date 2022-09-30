«مصر لإدارة الأصول العقارية» تطلق برنامج MREA لتقديم خدماتها لعملاء الشركة

أبرمت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية وشركة بيووت للبرامج الإلكترونية يوم الأربعاء الموافق 28/9/2022 عقدًا لتطوير موبايل أبليكيشن، يتم بموجبه تقديم خدمات مُمَيكنة لعملاء شركة مصر لإدارة الأصول العقارية ويتيح تحصيل الإيجارات وكل المصروفات والرسوم المطلوبة والتواصل التفاعلي بين الشركة وعملائها.

وشركة «مصــر لإدارة الأصول العقارية» إحدى شركات «مصر القابضة للتأمين» التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، يبلغ رأسمالها المدفوع نحو 750 مليون جنيه،

وتمتلك محفظة عقارية متميزة تصنَّف ضمن أكبر المحافظ العقـــارية التي يقع معظمها فى أفضل مواقع بالمحافظات أبرزها القاهــــرة، والإســـكندرية، وبورسعيد.

وتضم محفظتها العقارية نحو 566 عقــــارًا، منها 171 عقــارًا ذو طـراز معماري متميــــز، والغالبية العظمى منها بمنطقتي القاهرة الخديوية وقلب محافظة الإسكندرية بقاعدة عملاء تتجاوز 13000 عميل؛ ما بين مستأجرين ومُلاك.

وشركة بيووت من الشركات الجديدة الواعدة المتخصصة في البرمجيات وتطوير الأنظمة والموبايل أبليكيشن، وتمتلك نظامًا لإدارة العقارات إلكترونيًّا، وقد تمكنت خلال فترة قصيرة من عمل شراكات مع عدد من البنوك؛ ومنها البنك الأهلي، وبنك كريدي أجريكول، وشركة فوري للتحصيل الإلكتروني.

وصرح باسل الحيني، رئيس مجموعة “مصر القابضة للتأمين”، بأن مجموعة مصر القابضة للتأمين تلعب دورًا رئيسيًّا في دعم أوجه النشاط الاستثماري المتعددة، لا سيما المجالات الواعدة التي تفتح آفاقًا جديدة وتتيح الفرصة أمام المشروعات الناشئة لتحقيق نجاحاتهم وطموحاتهم الاقتصادية.

في هذا الإطار قامت المجموعة برعاية برنامج الفرصة الذي تقدمه الإعلامية “لميس الحديدي”، ومن خلال تلك المنصة قابلنا العديد من الشباب المصري الواعد بطموحاتهم القائمة على التكنولوجيا والابتكار، والمجموعة تدعمهم لأننا ممثلون للدولة التي ترعى أبناءها من الشباب.

وصرح محمد جلال، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، بأن شركة مصر القابضة للتأمين تقود مسيرة النجاح لجميع الشركات التابعة لها،

وتسعى إلى تطوير منظومة العمل بها بشكل كبير، معتمدة على محوري الكفاءة والفاعلية من خلال تنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي (Digital Transformation) مما يعزز حوكمة وكفاءة إدارة العقارات بشكل عصري ومتطور.

وأضاف أن هذا التطبيق الجديد يعزز عملية التواصل مع العملاء من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية، مما يعود بقيمة مضافة لعملاء الشركة ويرفع من جودة ودقة إدارة الأصول العقارية وتعظيم استثماراتها لتقديم خدماتها لعملاء الشركة.