مصر لإدارة الأصول العقارية تستهدف 229 مليون جنيه أرباحًا

ماهر أبوالفضل والشاذلى جمعةتستهدف شركة "مصر لإدارة الأصول العقارية" – إحدى الشركات التابعة لشركة "مصر القابضة للتأمين"- تحقيق صافى أرباح خلال العام المالى 2018/2019 قدره 229.3 مليون جنيه مقابل 218.6 مليون جنيه محققة عام 2016/2017 بمعدل نمو قدره 4.9%.قالت المهندسة فتحية شتيوى رئيس شركة مجل



ماهر أبوالفضل والشاذلى جمعة

تستهدف شركة “مصر لإدارة الأصول العقارية” – إحدى الشركات التابعة لشركة “مصر القابضة للتأمين”- تحقيق صافى أرباح خلال العام المالى 2018/2019 قدره 229.3 مليون جنيه مقابل 218.6 مليون جنيه محققة عام 2016/2017 بمعدل نمو قدره 4.9%.

قالت المهندسة فتحية شتيوى رئيس شركة مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إن شركتها تخطط لتحقيق إجمالى موارد جارية بعام 2018/2019 قدره 569.6 مليون جنيه مقابل 533.6 مليون جنيه محققة عام 2016/2017 وبمعدل نمو يبلغ 6.7%، كما تستهدف الشركة تحقيق إجمالى إيرادات للنشاط بعام 2018/2019 قدره 534.5 مليون جنيه مقابل 459.4 مليون في 2016/2017 وبمعدل نمو يبلغ 16.3%.

